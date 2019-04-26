الليرة, التركية, تهبط, لأضعف, مستوى, في, 6, أشهر, مقابل, الدولار,

بلغت ​الليرة التركية​ أضعف مستوياتها مقابل ​الدولار​ منذ منتصف تشرين الأول في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات في اسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر اليوم لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حين من المتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24%.وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى 10% منذ بداية العام. وهذا أدنى مستوى لليرة منذ 15 تشرين الأول، باستثناء "انهيار خاطف" وجيز شهدته العملة في كانون الثاني.