يصوّر الفنان المصري ​حمادة هلال​ مشاهده الأخيرة في مسلسل "​إبن أصول​"، حيث يتبقى أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، أي مع حلول شهر رمضان، ليتجنب التصوير في رمضان.

ووضع المخرج محمد بكير خطة للإنتهاء من تصوير المسلسل، قبل حلول شهر رمضان مباشرة، حتى يتفرخ لعمليات مونتاج النصف الثاني من الحلقات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لاسيما أنه قارب على تجهيز أول 15 حلقة وتسليمهم إلى قناة DMC المصرية، المتعاقدة على عرضه.المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، ومن بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي، وأحمد كرارة.