تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-26 13:24:35 مفتي ليبيا: من حج أو اعتمر فلا يكررهما وليدْفع أمواله للمقاومة الفلسطينية |  2019-04-26 13:22:35 فرض اغلاق محكم على مداخل البلدة القديمة في القدس |  2019-04-26 13:21:11 الصحة الفلسطينية : 272 شهيدًا منذ بدء مسيرات العودة |  2019-04-26 09:54:39 الليرة التركية تهبط لأضعف مستوى في 6 أشهر مقابل الدولار |  2019-04-26 09:46:28 غزة تستعد لـجمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" |  2019-04-26 07:00:11 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية |  2019-04-26 07:00:02 اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة |  2019-04-26 07:00:38 الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى |  2019-04-25 22:08:25 4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم |  2019-04-25 21:43:48 مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط |  2019-04-25 20:10:10 قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار! |  2019-04-25 19:47:47 كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار |  2019-04-25 20:01:09 هبوعيل ام الفحم يختتم موسمه بالدرجة الاولى بخسارة من هبوهيل القدس |  2019-04-25 19:57:23 الأمم المتحدة: السلطة على وشك الانهيار |  2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حمادة هلال يصوّر مشاهده الأخيرة في "إبن أصول"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يصوّر الفنان المصري ​حمادة هلال​ مشاهده الأخيرة في مسلسل "​إبن أصول​"، حيث يتبقى أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، أي مع حلول شهر رمضان، ليتجنب التصوير في رمضان.



ووضع المخرج محمد بكير خطة للإنتهاء من تصوير المسلسل، قبل حلول شهر رمضان مباشرة، حتى يتفرخ لعمليات مونتاج النصف الثاني من الحلقات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، لاسيما أنه قارب على تجهيز أول 15 حلقة وتسليمهم إلى قناة DMC المصرية، المتعاقدة على عرضه.


المسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، ومن بطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلي، وأحمد كرارة.




كلمات متعلقة

حمادة, هلال, يصوّر, مشاهده, الأخيرة, في, "إبن, أصول",

تابعونــا

قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار! قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار! 2019-04-25 | 20:10:10

نشر الممثل السوري ​قصي خولي​ مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...

زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي 2019-04-25 | 12:51:30

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم...

اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” 2019-04-25 | 10:02:33

وجهت النجمة السورية أصالة، رسالة إلى الأرمينيين بمناسبة مرور 104 عاما، عن مذبحة...

“أبو غالب” ينتقد “باب الحارة 10” والشركة المنتجة له “أبو غالب” ينتقد “باب الحارة 10” والشركة المنتجة له 2019-04-24 | 14:15:02

هاجم الفنان نزار أبو حجر الذي اشتهر بشخصية ” أبو غالب ” في مسلسل ” باب الحارة ”...

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني 2019-04-24 | 09:18:11

على الرغم من انتشار أخبار العلاقة القوية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشربيني...

حسين الجسمي يختتم جلسات ملتقى الإعلام العربي بالكويت متحدثاً حسين الجسمي يختتم جلسات ملتقى الإعلام العربي بالكويت متحدثاً 2019-04-23 | 14:47:51

تحت عنوان "الإعلام والقيم الإنسانية" وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات...

أغنية “يا جبل ما يهزك ريح” تيتر مسلسل “ولد الغلابة” أغنية “يا جبل ما يهزك ريح” تيتر مسلسل “ولد الغلابة” 2019-04-23 | 09:31:57

طرح الفنان أحمد السقا أغنية مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”، بصوت الفنان...

الموت يفجع لطيفة في اختها حلومة! الموت يفجع لطيفة في اختها حلومة! 2019-04-21 | 20:48:37

اعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن حزنها الشديد لوفاة حلومة والتي وصفتها بـ “الأخت...

نانسي عجرم تحرج زوجها بهذه الصورة! نانسي عجرم تحرج زوجها بهذه الصورة! 2019-04-21 | 16:49:50

نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم،...

حلا الترك في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات حلا الترك في السعودية وانتقادات بسبب تعاليها على المعجبات 2019-04-21 | 12:50:27

تعرّضت الفنانة حلا الترك لهجوم من قبل بعض المواقع التي إتهمتها بالغرور والتعالي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية الشيخ زيدان عابد اسراء الشابة الناصرة اطلاق نار العفولة محطة الحافلات وحدة الجهاز الهضمي مستشفى الناصرة الانجليزي افتتاح احتفال بشارة بشارات نرجيله اعتقال أب رضيعة تدخن رفع فيديو على الفيسبوك الشرطة طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج حريق منطقة حرشية سنان ابو اطفاء قرية عمكا اطفاء اشجار اعشاب اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتممرض لعق نصراوي الناصرة اتهام مستشفى العئالة المقدسة شابة مريضة اعمال مشينة يهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري قسم الخدج المستشفى الفرنسي الناصرة واحد من افضل اقسام الخدج في البلاداغلاق حصار اقصى القدس البلدة القديمة شرطة احتلال اهلها افراغها ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفاهالي حي وادي العين قرية عرابه اغلاق شارع احتجاج غرق بيوت اسفلتسلوى كنعان اعادة العمل المحكمة قرار مستشارة رفع مكانة المرأة في بلدية طمرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com