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زيدان: إحراز لقب الليغا سيكون أولويتنا الموسم المقبل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان أن إحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم سيكون أولوية لفريقه الموسم المقبل لكي يضع حدا لاحتكار غريمه التقليدي برشلونة.



وقال زيدان عشية لقاء فريقه ضد خيتافي في المرحلة الرابعة والثلاثين "الواقع هو أننا إذا نظرنا إلى العامين الماضيين، ثمة فريق تفوّق علينا وقد برهن ذلك".


وأضاف "لا أعتقد بأنه يجب أن ندع ذلك جانبا. على أي حال، وكما هي العادة سنويا، فإنه (اللقب المحلي) هو هدفنا الأول في الموسم المقبل".


وتابع "إنها البطولة الأطول ويجب عدم التفريط بها. سأحاول التركيز على ذلك في عقول اللاعبين. إنه (الدوري المحلي) خبزنا اليومي... من دون التقليص من قيمة المسابقات الأخرى، فنحن في هذا النادي نحاول على جميع الجبهات، لكن الأهم يبقى لقب الليغا".


وأشار الفرنسي الذي عاد في هذا الموسم إلى تدريب ريال خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أقيل بسبب سوء النتائج، إلى أن بداية الموسم المقبل ستكون في غاية الأهمية إذا أراد فريقه المنافسة بجدية على اللقب، مفضلا عدم الدخول في أسباب تفوق برشلونة في العامين الماضيين.


وأوضح "لا أدري، ثمة العديد من الأسباب (...) نريد تحقيق أفضل بداية ممكنة في الدوري المحلي وإلا فإن الأمور ستكون معقدة مجددا".


وتابع "يجب الاعتراف بأن برشلونة قام بعمل أفضل مؤخرا لكن يجب تغيير ذلك. يجب قلب الأمور لصالحنا الموسم المقبل. بالنسبة إلي الأهم هي الليغا".


وخلال توليه مهام الإدارة الفنية بين العامين 2016 و2018، قاد زيدان فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا، ولقب الدوري المحلي في أيار/مايو 2017، في تتويج أول للنادي الملكي منذ 2012.


واقترب برشلونة المتصدر من الاحتفاظ بلقبه في الدوري هذا الموسم، إذ يبتعد حاليا في الصدارة بفارق 12 نقطة بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 2-صفر الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين، وسيحسم اللقب لصالحه في حال خسارة مطارده المباشر أتلتيكو مدريد أمام ضيفه فالنسيا الأربعاء.


وأحرز ريال لقب الليغا 33 مرة، وهو رقم قياسي، يليه برشلونة مع 25 لقبا، علما بأن النادي الكاتالوني توج سبع مرات في المواسم العشرة الماضية.




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