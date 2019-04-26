فيديو - بلا يدين وتفوز بمسابقة للخط !!

يشهد فن الخط والكتابة اليدوية تراجعا كبيرا في ظل انتشار الأجهزة التقنية الحديثة التي باتت تستعمل في سبيل هذه الغاية مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، الأمر الذي دفع دولا لتنظيم مسابقات ترمي للحفاظ على تلك المهارات من الاندثار.

وشهدت مسابقة Zaner-Bloser الوطنية التي أقيمت مؤخرا فوز لسارة هينسلي، وهي فتاة في الصف الثالث من فريدريك ماريلاند.والمثير في فوز سارة، أن الفتاة البالغة من العمر عشر سنوات قد ولدت دون أيدٍ، وفق ما ذكر موقع مجلة "تايم" الأميركية.وتعتمد سارة في كتابتها على وضع القلم بين معصميها، حيث تدربت على الأمر بمساعدة معلمتها، واستطاعت أن تجيد الكتابة بهذه الطريقة بسرعة.وخلال المسابقة، لفتت سارة انتباه لجنة التحكيم، وهو ما جعلهم يمنحونها جائزة "نيكولا ماكسيم" الخاصة بالمسابقة والتي تمنح لمشترك من ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية.