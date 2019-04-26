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غزة تستعد لـجمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" شرق قطاع غزة؛ ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في بيان صحفي، المواطنين إلى المشاركة بالفعاليات السلمية في مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة، في الجمعة الـ56.


وأكدت الهيئة ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، مطالبةً القوى والاحزاب للتحرك لمقاومة مشروع التطبيع و صفقة القرن .


كما حذرت الاحتلال من المماطلة في تنفيذ تفاهماته مع الجانب المصري المتعلقة بكسر الحصار عن غزة.


وشددت على أن الحلول الجزئية ليست حلا، وأن أهداف مسيرات العودة لم تتحقق بعد، داعية في هذا السياق المواطنين إلى استمرار المشاركة في المسيرات السلمية شرق القطاع.




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