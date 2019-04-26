الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, واجواء, ربيعية, صافية,

يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم 2019-04-25 | 22:08:25 اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر...

مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط 2019-04-25 | 21:43:48 لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...

كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار 2019-04-25 | 19:47:47 أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...

يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية 2019-04-25 | 19:59:45 قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية...

محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة 2019-04-25 | 15:40:36 بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...

انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا 2019-04-25 | 12:46:07 انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...

قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة 2019-04-25 | 12:37:35 اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...

مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة 2019-04-25 | 11:16:14 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة...

البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا 2019-04-25 | 09:33:21 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...