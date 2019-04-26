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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية



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يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة واجواء ربيعية صافية




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