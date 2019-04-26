اصابة, فتى, باطلاق, نار, في, مدينة, الرملة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب مساء الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في المدينة .

وأضاف البيان أن الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لاستكمال العلاج في مستشفى اساف هروفيه ووصفت اصابته بالمتوسطة .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .