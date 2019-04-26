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اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن فتى من مدينة الرملة اصيب مساء الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في المدينة .


وأضاف البيان أن الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لاستكمال العلاج في مستشفى اساف هروفيه ووصفت اصابته بالمتوسطة .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة فتى باطلاق نار في مدينة الرملة




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