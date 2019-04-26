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الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، والتي كان آخرها اقتحام المئات من المتطرفين للحرم الشريف خلال الأيام الماضية بحماية الشرطة وقوات الاحتلال الخاصة.  وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان اليوم الخميس، ان مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تمثل استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، مثلما تمثل تجسيداً للسياسات الإسرائيلية المُدانة والمرفوضة الرامية لتغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مشددا على أن دائرة اوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.  وحمّل القضاة اسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية وعن سلامة المسجد الأقصى المبارك، وطالب بوقفها فوراً، وباحترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.  وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج دبلوماسية بهذا الخصوص للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية.
الاردن يوجه لإسرائيل مذكرة احتجاج لانتهاكها المتواصل للاقصى




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