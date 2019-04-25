4, اصابات, باطلاق, نار, واعتداء, بالضرب, قرب, كفرقاسم,

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .
الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.
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