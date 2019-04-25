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4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم



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اصيب شخصين مساء اليوم الخميس اثر تعرضهما لاطلاق نار واصيب اخرين بكدمات اثر تعرضهما للضرب قرب مدينة كفر قاسم.

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق.

4 اصابات باطلاق نار واعتداء بالضرب قرب كفرقاسم




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