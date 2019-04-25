مصرع, رجل, تعرض, لاطلاق, نار, في, شعفاط,

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان الحديث يدور عن مواطن فلسطيني وصل الى المستشفى وهو مصاب بعيارات نارية توفي على اثرها لاحقا.

لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس.

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