تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-25 21:43:48 مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط |  2019-04-25 20:10:10 قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار! |  2019-04-25 19:47:47 كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار |  2019-04-25 20:01:09 هبوعيل ام الفحم يختتم موسمه بالدرجة الاولى بخسارة من هبوهيل القدس |  2019-04-25 19:57:23 الأمم المتحدة: السلطة على وشك الانهيار |  2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |  2019-04-25 15:40:36 محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة |  2019-04-25 12:57:58 خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو |  2019-04-25 12:51:30 زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي |  2019-04-25 12:46:07 انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا |  2019-04-25 12:25:19 انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة |  2019-04-25 12:37:35 قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة |  2019-04-25 11:16:37 د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر |  2019-04-25 11:16:14 مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة |  2019-04-25 10:02:33 اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط



  |     |   اضافة تعليق



لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة ان الحديث يدور عن مواطن فلسطيني وصل الى المستشفى وهو مصاب بعيارات نارية توفي على اثرها لاحقا.

الشرطة باشرت التحقيق.

مصرع رجل تعرض لاطلاق نار في شعفاط




كلمات متعلقة

مصرع, رجل, تعرض, لاطلاق, نار, في, شعفاط,

تابعونــا

كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار كنائس سخنين تحيي خميس الاسرار 2019-04-25 | 19:47:47

أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...

يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية 2019-04-25 | 19:59:45

قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية...

محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة 2019-04-25 | 15:40:36

بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...

انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا 2019-04-25 | 12:46:07

انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...

قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة 2019-04-25 | 12:37:35

اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...

مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة 2019-04-25 | 11:16:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة...

البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا 2019-04-25 | 09:33:21

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...

حالة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء ربيعية لطيفة حالة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء ربيعية لطيفة 2019-04-25 | 07:00:30

يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

اللد:اصابة شاب وشابة بجراح خطيرة جراء حادث طرق اللد:اصابة شاب وشابة بجراح خطيرة جراء حادث طرق 2019-04-24 | 23:17:46

اسفر حادث طرق مروع مساء الاربعاء في مدينة اللد عن اصابة شاب 30 عاماً وشابة 20 عاماً...

كفر مندا: إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية والشوارع كفر مندا: إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية والشوارع 2019-04-25 | 07:00:25

إنتهت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع مجلس كفر مندا المحلي ووزارة المواصلات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع طفلين انفجار مولد كهرباء خيمة سكنية ابو قويدر شرطة اسعاف محمد عمر ابن عمه قويدر ابو الزرنوق مخلفات ذخيرة انفجار وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا لمار قط عبلين سيارة مصرع نصري عائلة الطفلة اختناقا دخلت لم ينساها راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح الارثوذكسية الطائفة سخنين تحتفل مسيرة سبت النور مشاركة واسعة قداس احتفالي رئيس بلدية عرابة رسالة تهديد علي عاصلة شرطة مسجاف اللغة الانجليزية ثانوية عرب الشبلي ام الغنم تخريج احتفال الفوج طلابها ال 22 مدرسة منع الشيخ كمال خطيب الدخول الى القس الحكومة الاسرائيلية الحركة الاسلامية حر حزب عربي سياسي جديد الناصرة الوفاء والاصلاح مؤتمر انطلاق الاعلان رسميا اطلاق نار محل تجاري ام الفحم مدينة شرطة تحقيق اضرار جسيمة دون اصابات روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com