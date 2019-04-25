ريال, مدريد, يعود, خطوة, للخلف, في, صفقة, إريكسن,

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن ريال مدريد عاد خطوة للخلف في صفقة التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ريال مدريد ليس مستعدًا للدخول في مفاوضات مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، الذي يشتهر بالمغالاة في أسعار نجومه.وأشارت الصحيفة إلى ليفي، لن يسمح لإريكسن الذي سينتهي عقده في الموسم المقبل، بمغادرة قلعة وايت هارت لين، دون قتال مع ريال مدريد.وأوضحت أن ريال مدريد عرض على إريكسن، الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، لإغرائه بارتداء القميص الملكي.وأكدت الصحيفة أن بعد التراجع نسبيًا في صفقة إريكسن، فإن الميرنجي سيركز في الميركاتو الصيفي المقبل، على صفقتي البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي، والفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.وسبق أن أفادت تقارير، أن إريكسن يشعر بالغضب نظرًا لحصوله أسبوعيًا على 60 ألف إسترليني، وأنه طلب الحصول على راتب يضاهي زميليه، هاري كين وديلي آلي (200 ألف إسترليني أسبوعيًا)، لكن ليفي رفض الأمر.