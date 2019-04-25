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قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر الممثل السوري ​قصي خولي​ مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه برفقة الممثل السوري ​معتصم النهار​ من كواليس تصوير مسلسلهما الرمضاني “خمسة ونص”.


 وعلّق خولي على الفيديو بالقول:”انا الموقع ادناه غمار الغانم اقر واعترف بانني سرقتو للموبايل والتابع للضحية جاد وعلى عينك يا تاجر”.
يُشار إلى أن الفنان السوري قصي خولي يعود هذا الموسم للدراما العربية من خلال “خمسة ونص” ليشكل مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي تشركه البطولة إلى جانب معتصم النهار ثنائية للمرة الأولى.
قصي خولي يسرق هاتف معتصم النهار!




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