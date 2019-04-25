هبوعيل, ام, الفحم, يختتم, موسمه, بالدرجة, الاولى, بخسارة, من, هبوهيل, القدس,

بعد صعوده بشكل رسمي للدرجة الممتازة منذ ٣ اسابيع , لعب فريق هبوعيل ام الفحم عصر اليوم الخميس مباراته الاخيرة بدوري الدرجة الاولى امام فريق هبوعيل القدس بمباراة جرت احداثها على ارض ملعب السلام في مدينة ام الفحم.

بحضور المئات من جماهير الاحمر الفحماوي التي توافدت الى الملعب من رجال ونساء وذلك بسبب وقت المباراة الذي تزامن مع وجود معظم الاهالي بالعمل.هذا وانتهت المباراة بفوز فريق هبوعيل القدس بنتيجة ٣-٢ ليختتم الاحمر الفحماوي موسمه الثاني والاخير بالدرجة الاولى ويترفع بشكل رسمي للدرجة الممتازة.