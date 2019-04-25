هبوعيل, ام, الفحم, يختتم, موسمه, بالدرجة, الاولى, بخسارة, من, هبوهيل, القدس,

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حضور جماهيري واسع لعشاق مرة القدم في المباراة البيتية على استاد الدوحة كانوا...
افترق فريقا الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين وبيتار القدس بالتعادل السلبي بدون...
ضمن مباريات الدرجة الثالثة الجليل الاعلى التقى المتصدر هبوعيل شباب سخنين ومربه...
أعرب مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة عن أمله في أن يبقى سانتياغو سولاري مدربا للفريق...
تعادل متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين أمام فريق هبوعيل...
مني فريق هبوعيل ام الفحم متصدر الدرجة الاولى بخسارة غير متوقعة امام هبوعيل كوكب...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية قاسية بهدفين مقابل هدف , أمام النادي...
استطاع متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين من اقتناص نقطة...
يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق...
مني فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية امام فريق مكابي بيتح...