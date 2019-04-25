يزن, نزار, عبد, الجواد, الفائز, بمسابقة, ستار, كيدز, يزور, رئيس, البلدية,

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لقي رجل مصرعه مساء اليوم الخميس اثر تعرضه لاطلاق نار في مخيم شعفاط بالقدس. وجاء...
أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي...
بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...
انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...
اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...
يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
اسفر حادث طرق مروع مساء الاربعاء في مدينة اللد عن اصابة شاب 30 عاماً وشابة 20 عاماً...
إنتهت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع مجلس كفر مندا المحلي ووزارة المواصلات...