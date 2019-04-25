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يزن نزار عبد الجواد الفائز بمسابقة ستار كيدز يزور رئيس البلدية



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قام الفائز بمسابقة ستار كيدز للشبيبة يزن نزار عبد الجواد بزيارة لرئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام وذلك اليوم الخميس 2019/4/25 ليحصل على دعمة وتأييده في مسيرته الفنية التي بدأت بعد فوزه باللقب حيث ينوي الشاب الفائز بمتابعة طريقة الفني والتسجيل لمسابقة The voice  التي تقام في لبنان.


يزن الطالب في الصف العاشر في مدرسة الجليل التجريبية شارك في المسابقة التي نظمتها دميانه ابو سنه في الوسط العربي وفاز باللقب الاول بعد ان بقي من المشتركين الذين بلغوا المئات ستة عشر مشترك.

يزن كان قد شارك في الماضي في برنامج على المنصة الذي نظمته بلدية الناصرة من خلال مركز محمود درويش الثقافي.

يميل يزن الى الغناء لوديع الصافي وصباح فخري وعبد الحليم وملحم بركات.

رئيس البلدية بعد ان استمع لصوته الشجي وعده بمتابعة نشاطه الفني وتقديم كل الامكانيات حتى يصل الى النجومية التي يستحقها....




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