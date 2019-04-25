كنائس, سخنين, تحيي, خميس, الاسرار,

أقيم اليوم في كنيسة مارجريس للروم الارثوذكس في سخنين قداس خميس الأموات والذي يدعي خميس غسل الأرجل كما وأقيم في الساعة السادسة مساءً قداس قراءة الإثني عشر انجيلًا في كنيسة العذراء الجديدة للروم الارثوذكس شارك فيها الاب صالح خوري وبمشاركة واسعة من اهالي الطائفة وستقام مسيرة سبت النور الكشفية يوم السبت القادم.

هذا وبمشاركة سرية الكشاف والمرشدات الأورثوذكسية في سخنين حيث قامت بدورها بترتيب القدّاس وتنظيمه.