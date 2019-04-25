كنائس, سخنين, تحيي, خميس, الاسرار,

هذا وبمشاركة سرية الكشاف والمرشدات الأورثوذكسية في سخنين حيث قامت بدورها بترتيب القدّاس وتنظيمه.
هذا وبمشاركة سرية الكشاف والمرشدات الأورثوذكسية في سخنين حيث قامت بدورها بترتيب القدّاس وتنظيمه.
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