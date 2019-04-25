تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |  2019-04-25 15:40:36 محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة |  2019-04-25 12:57:58 خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو |  2019-04-25 12:51:30 زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي |  2019-04-25 12:46:07 انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا |  2019-04-25 12:25:19 انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة |  2019-04-25 12:37:35 قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة |  2019-04-25 11:16:37 د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر |  2019-04-25 11:16:14 مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة |  2019-04-25 10:02:33 اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” |  2019-04-25 07:00:50 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه |  2019-04-25 09:33:21 البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا |  2019-04-25 09:58:51 جوارديولا يساوي السيتي بليفربول.. ويطالب لاعبيه بالانعزال |  2019-04-25 09:52:34 إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة! |  2019-04-25 09:42:20 تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت" |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق



إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تجنّب المأكولات التي تحتوي على الچلوتين، علماً أنها كانت تقتصر على مرضى السيلياك أي الذين يفتقرون الى الأنزيم الذي يفكك" الچلوتين) "بروتين القمح)، ولكثرة المنتوجات المعروضة في السوق الذي يكتب عليها بشكل بارز بأنها منزوعة الچلوتين أو خالية من الچلوتين والمعدّة لمرضى السيلياك، بدأ الكثيرون يعتبرون هذه المنتوجات صحية، ومنهم من بدأ يستخدمها بهدف تخفيض الوزن، مع أنها غير وعدة لهذا الغرض وليست لذيذة كما المأكولات التي تحتوي على الچلوتين، ولدرجة أنها أصبحت موضة دارجة في أوساط معينة من المجتمعات المختلفة. ففي البلاد لا تتعدى نسبة المصابين بالسيلياك الذين يُمنعون من تناول الچلوتين، ال 1.5٪ ومع هذا فإنّ حوالي 10-8٪ من المواطنين يستهلكون مأكولات خالية من الچلوتين. وفي الولايات المتحدة، نسبة الذين يتناولون المأكولات منزوعة الچلوتين تصل الى حوالي 20٪.


وبسبب تحوّل هذه العادة الى موضة أيضاً في البلاد خرج أخصائيو التغذية والخبراء في المجال بنداءات وتوجيهات مفادها أنّه لا حاجة لمن ليسوا مرضى بالسيلياك أو من ليس لديهم حساسية مفرطة في الأمعاء أن يعتمدوا المأكولات منزوعة الچلوتين، أولا لأنها لذيذة أقل من المأكولات التي تحتوي على الچلوتين، وثانياً لأنها تحتوي على كميات أكثر من السكر والدهنيات ومواد محسّنة للطعمة بهدف جعلها مقبولة الطعم.

حول هذا الموضوع أجرينا هذا اللقاء مع أخصائية التغذية عُلا طه، مديرة قسم التغذية في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، معالجة عاطفية بالدراما والفنون - لقب ثانٍ، ومديرة مركز عُلا في كفر كنا للعناية بالروح والجسد.

"الصنارة" ما تعريف الچلوتين وفي أي المركبات يتوفّر؟

عُلا: الچلوتين هو زلال أي بروتين موجود بشكل طبيعي في حبوب معينة مثل القمح والحنطة والشعير والشوفان .وبروتين الچلوتين يساعد في الحصول على عجين ليّن أثناء إعداد الخبز، ويتوفر في المأكولات التي تحتوي على مركبات غنية بهذه الحبوب أو المصنوعة من طحين مستخرج من هذه الحبوب مثل: الخبز، المغربية، المعكرونة، الكعك والمسليات التي تحتوي على طحين، المعجنات والبوريكس والهلاليات أي "اللخمنيوت" و"الباچيت".

"الصنارة": من الذي يُمنع، بتعليمات من الأطباء، من تناول المأكولات التي تحتوي على الچلوتين وهل تناولها يشكل خطراً علي مثل هؤلاء؟

عُلا: الأشخاص الذين يُمنعون من تناول المأكولات التي تحتوي على الچلوتين هم الأشخاص الذين تم تشخيص مرض السيلياك لديهم، وذلك يتم بعد عدة فحوصات للأمعاء ولجهاز المناعة ولوجود أعراض خاصة بالمرض وغيرها من الفحوصات الدقيقة، مثل هؤلاء يتوجب عليهم إتباع حمية غذائية لمأكولات خالية من الچلوتين كل العمر.الصنارة: لماذا؟

عُلا: لأن تناول مرضى السيلياك لطعام يحتوي على چلوتين يشكل خطراً عليهم فقد يؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها مثل: وجع البطن، الإسهال المزمن، أو الإسهال المتقطع، وأحياناِ يؤدي الى الإمساك والى فقر الدم نتيجة نقص الحديد، وإلى هبوط في الوزن بشكل غير مرغوب فيه، إرتفاع بأنزيمات معينة، إرهاق شديد، نقص بالكالسيوم والإصابة بخلخلة العظام والتعرض الى كسور بالعظام، إلتهابات جلدية، ولدى الأطفال والمراهقين قد يتسبب بتأخر النمو والتطوّر الجنسي وقصر في القامة.الصنارة: هل يحتاج مريض السلياك الى بروتين بديل عن الچلوتين؟

عُلا: كلا ، مريض السيلياك لا يحتاج الي بروتين بديل للچلوتين. إنه يتعرض الى حالة من عدم امتصاص المركبات الغذائية في حال تناول الأطعمة التي تحتوي على الچلوتين بسبب إلتهاب جدار الأمعاء الدقيقة. كل ما عليه ان يفعله هو ان يمتنع عن تناول الچلوتين في برنامجه الغذائي ، وأن يتبع حمية غذائية تحتوي على نشويات بديلة مثل الخبز منزوع الچلوتين، أو تحضير خبز وكعك من طحين الذرة أو طحين البطاطا. هذا بالإضافة الى إمكانية تناول النقارش والمسليات المصنوعة من مركبات خالية من الجلوتين.

الصنارة:هل تدخل المأكولات منزوعة الجلوتين في إحدى وصفات الريجيم لتنزيل الوزن؟ وهل تخفّض هذه المأكولات الوزن بالفعل؟

علا: الحمية منزوعة الجلوتين هي حمية محدّدة حيث لا تتضمّن الكثير من أصناف الأكل الغنية بالنشويات المعقّدة ، وكذلك المأكولات الغنية بالسعرات الحرارية مثل الكعك والحلويات ، والمخبوزات والمسليات والنقارش ، وبالتالي تسبّب النزول بالوزن،وذلك ليس لأنّ المأكولات نفسها هي التي تسبب خسارة بالوزن  فلمجرد إتباع الحمية يحصل تغيير في العادات الغذائية وتقليل بالسعرات الحرارية، وهذا ما يفسر النزول بالوزن وليس غياب الچلوتين هو السبب.
لصنارة: هل يفضّل الإعتماد على مأكولات منزوعة الچلوتين أيضاً لمن ليسوا مرضى بالسيلياك؟عُلا: كل. لا توجد أبحاث علمية تؤكد انّ الحمية بدون چلوتين تحسّن الوضع الصحي أو أنها تساعد على الحصول على نمو صحي أكثر.الصنارة: هل تناول المأكولات منزوعة الچلوتين لمن ليسوا مرضى بالسيلياك مضرّ  بسبب إدخال مُركبات لتحسين ملمس الخبز والطعمة وإضافات سكر ونكهات أخرى؟عُلا: تناول المأكولات منزوعة الچلوتين لمن لسيوا مرضى  بالسيلياك معناه عدم تناول الحبوب الكاملة اللذيذة مثل القمح الكامل والشوفان، وهي حبوب تحتوي على ڤيتامينات وأملاح معدنية وألياف غذائية تساعد في الحصول على الشعور بالشبع والتغذية المتوازنة. وعند إتباع حمية كهذه يكون الشخص معرّضاً للنقص في المركبات الغذائية التي يجب تعويضها بالحبوب بعد استشارة الطبيب.

الصنارة: هل مريض السيلياك بحاجة الى رقابة طبية لصيقه؟

عُلا: طبعاً . مريض السيلياك بحاجة الى رقابة طبية، فيحب ان يتابع فحوصات الدم وفحوصات خاصة كل فترة، حسب تعليمات الطبيب.

يجب ان يراقب النسبة السليمة للمركبات الغذائية مثل: الحديد، حامض الفوليك، الكالسيوم، ڤيتامين D، حيث يتعرّض مريض السيلياك الى أن تقل نسبة هذه المركبات لديه وعندها يجب معالجة النقص بإضافة مكملات غذائية. أما إذا كان مريض السيلياك يعاني من إسهال مستمر ومن جفاف ومن هبوط بالوزن ونقص بالزلال، فهناك علاجات إضافية غذائية وعلاجات دوائية خاصة أيضاً. مهمّ جداً مراقبة مريض السيلياك والتغيّرات التي تحصل بسبب المرض.

الصنارة: ما هي نسبة مرضى السيلياك في الدولة وفي العالم؟عُلا: إنّ نسبة مرض السيلياك المقدّرة في البلاد اليوم هي: 1:157 أي شخص واحد من بين كل 157 شخصاً.أما نسبة مرض السيلياك المقدّرة اليوم في أوروبا والولايات المتحدة فهي تتراوح بين 1:120 حتى 1:300 .




كلمات متعلقة

اخصائية, التغذية, علا, طه, لـ"الصنارة":لا, توجد, أبحاث, تثبت, أن, الحمية, منزوعة, الجلوتين, صحية, لمن, ليسوا, مرضى, بالسيلياك,

تابعونــا

انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة 2019-04-25 | 12:25:19

هل تستحق نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، الرصاص الذي تم إطلاقه، وكل الخراف...

د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر 2019-04-25 | 11:16:37

اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه 2019-04-25 | 07:00:50

المواجهة القضائية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤيديه وبين المدعي العام...

تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت" تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت" 2019-04-25 | 09:42:20

العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في سيريلنكا في أوج الإختفالات...

المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد 2019-04-19 | 08:55:13

قبل اشهر كان الحديث عن صفقة القرن "على نار هادئة وخلف الكواليس»،واليوم اصبح ...

الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة 2019-04-16 | 12:00:13

كنت ولازلت أرى نفسي كمواطن عربي، وكمتابع مهني مهتم لمجريات الأحداث وتطورها لدى...

الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة 2019-04-15 | 12:10:13

حمادة فراعنة لماذا نولي هذا الاهتمام بنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي وقعت...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب 2019-04-11 | 22:13:42

*المحامي زكي كمال: النتائج لم تكن مفاجأة كبيرة فهي انعكاس تام للنزعات اليمينة...

نتائج الانتخابات الإسرائيلية - الحلقة الثانية - حمادة فراعنة نتائج الانتخابات الإسرائيلية - الحلقة الثانية - حمادة فراعنة 2019-04-12 | 09:13:55

يوم 17 / 3 / 2015، دعا نتنياهو ناخبيه لدورة البرلمان الإسرائيلي العشرين، وحثهم على...

نتائج انتخابات المستعمرة : الخل أخو الخردل - الحلقة الأولى نتائج انتخابات المستعمرة : الخل أخو الخردل - الحلقة الأولى 2019-04-12 | 09:09:34

تقاسم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مقاعد أغلبية المصوتين الإسرائيليين، وسواء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شابة مشتبهة الزرازير قتلت والدي سانتحر اغتصاب خطفت اختطاف اتصال بلاغ للشرطة الشيخ حسام ابو ليل عين ماهل خطبة جمعة ريال مدريد برشلونة تشجيع مسرح الاطفال مشروع مهرجان الخامس عشر سخنين انطلاق مشاركة واسعة تخليص عالقين ركاب ترانزيت مياه الامطار حيفا تحت جسر اطفاء انقاذ انهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه شعارات مظاهرة الناصرة ساحة شهاب الدين الاسير بلال كايد نابلس فلسطيني اداري سجن احمد دوابشة زيارة حديقة حيوانات قرية دوما يغادر المستشفى الطفل انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت بطري منصور مدير مدرسة المعمدانية الناصرة تعليم وزارة التربية ميزانيات 50 مليون شيكل اجتماع مدارس أهلية أمنة ياسين صالح زطمة طمرة يافة الناصرة المرحومة الحامل قتل تشييع جثمان الناصرة تستضيف الابحاث للمدارس العربية ما يوسف الناصرة التأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون رنا جربان اول محامية في تاريخ جسر الرزقاء الشابة قرية مشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامنصب احتيال محطات وقود الناصرة قلنسوة اعتقال 24 مشتبها عربيا ضريبة فواتير مزيفة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com