خاميس, رودريجيز, تائه, في, الميركاتو,

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يعتقد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا بأن فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي...
انتقلت أفضلية إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى مانشستر سيتي...
برر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حالة التراجع الكبيرة التي شهدها منذ...
شارك نجم فريق ليفربول الانجليزي, المصري محمد صلاح في حفل مجلة التايم الامريكية...
إحصائية جديدة تُحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتضعه ضمن الأسوأ في...
وضع الفرنسي بول بوجبا، شرطًا للاستمرار مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي في...
تراجع الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب ريال مدريد، عن موقفه بشأن مغادرة النادي...
تراجع مستوى توني كروس، لاعب ريال مدريد بشكل واضح في هذا الموسم، وجلس في أكثر من...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن آينتراخت فرانكفورت يواصل مساومة ريال...
أكد جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، أنه سيُشجع مانشستر يونايتد، للمرة الأولى في حياته،...