محكمة, العمل, اللوائيه, ترفض, طلب, الامر, الاحترازي, بإبطال, تعيين, ساهر, عباس, كمدير, عام, لمجلس, يافة, الناصرة,

جاء في بيان من مجلس محلي يافة الناصرة:بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر الاحترازي لجمعية محامون من اجل إدارة سليمة بإبطال تعيين السيد ساهر عباس كمدير عام للمجلس المحلي وشددت المحكمة على ان التعيين قانونيا وان السيد ساهر عباس يفي بالشروط اللازمة لإشغال هذا المنصب ويتمتع بكافة شروط الخبرة المهنية المسبقة المطلوبة لأداء هذا المنصب.

كذلك اقرت المحكمة بعدم وجود أي خلل اداري في التعيين وان عمل لجنة المناقصات كان سليما، يجدر بالذكر ان تعيين السيد ساهر عباس صودق عليه بأغلبية ثلثين من أعضاء المجلس.هذا وقد باشر السيد ساهر عباس بمزاولة عمله كمدير عام للمجلس ابتداء من لحظة صدور القرار.وقد بارك رئيس المجلس المحلي السيد ماهر خليلية ونوابه وإدارة المجلس هذا التعيين الذي يعود على المجلس المحلي وسكان البلدة بالفائدة والنفع متمنين للسيد عباس كل التوفيق والنجاح في أداء منصبه هذا.من الجدير ذكره ان المحكمة قد غرمت جمعية محامون من اجل إدارة سليمه بمصاريف المحكمة.