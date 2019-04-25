زيارة, حاكم, الشارقة, لبيت, الفنان, حسين, الجسمي,

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وجهت النجمة السورية أصالة، رسالة إلى الأرمينيين بمناسبة مرور 104 عاما، عن مذبحة...
هاجم الفنان نزار أبو حجر الذي اشتهر بشخصية ” أبو غالب ” في مسلسل ” باب الحارة ”...
على الرغم من انتشار أخبار العلاقة القوية بين الفنان عمرو دياب والفنانة الشربيني...
تحت عنوان "الإعلام والقيم الإنسانية" وبحضور عدد كبير من الإعلاميين وممثلي الجهات...
طرح الفنان أحمد السقا أغنية مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”، بصوت الفنان...
اعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن حزنها الشديد لوفاة حلومة والتي وصفتها بـ “الأخت...
نشرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة طريفة لزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم،...
تعرّضت الفنانة حلا الترك لهجوم من قبل بعض المواقع التي إتهمتها بالغرور والتعالي،...
اعترفت يولاندا حديد والدة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد أنها تعتقد أن...
تعمل النجمة الإماراتية أحلام منذ فترة على ألبومها الجديد، حيث تنشغل بتسجبل...