انتشال, جثة, شاب, غرق, في, بحيرة, طبريا,

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بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...
اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...
يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
اسفر حادث طرق مروع مساء الاربعاء في مدينة اللد عن اصابة شاب 30 عاماً وشابة 20 عاماً...
إنتهت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع مجلس كفر مندا المحلي ووزارة المواصلات...
انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة طيب الذكر المرحوم هشام عبد الرازق ابو...
اسفر شجار في مدينة ايلات مساء اليوم الاربعاء عن مقتل شخص من سكان منطقة النقب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة اسرائيل...