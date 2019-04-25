انتشال, جثة, شاب, غرق, في, بحيرة, طبريا,

انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة المركز , بعد ان اختفت اثاره خلال السباحة قرب شاطىء هشكميم في بحيرة طبريا .

ويفيد مراسلنا أن قوات كبيرة من الشرطة وخفر السواحل والغواصين عملوا ساعات من أجل العثور على الجثة حتى تم انتشالها كما جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء .