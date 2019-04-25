مصادرة, لحوم, غير, صالحة, للاستهلاك, من, ملحمتين, بمدينة, طمرة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة ووزارة الزراعة تم فحص ملحمتين في مدينة طمرة , في احد الملاحم تم مصادرة نصف طن من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك وفي ملحمة اخرى تم مصادرة 300 كغم من اللحوم .

الشرطة قامت باقتياد اصحاب الملاحم بسنوات الاربعين من عمرهما للتحقيق , كما واكدت الشرطة في بيانهما أنها ستستمر بمحاربة التسويق الغير قانوني من اجل سلامة المواطنين .