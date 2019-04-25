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مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة ووزارة الزراعة تم فحص ملحمتين في مدينة طمرة , في احد الملاحم تم مصادرة نصف طن من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك وفي  ملحمة اخرى تم مصادرة 300 كغم من اللحوم .


الشرطة قامت باقتياد اصحاب الملاحم بسنوات الاربعين من عمرهما للتحقيق , كما واكدت الشرطة في بيانهما أنها ستستمر بمحاربة التسويق الغير قانوني من اجل سلامة المواطنين .




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