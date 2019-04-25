اصالة, عن, الابادة, الارمنية:, “ما, منّ, أحد, منّا, نسي, وما, من, واحد, منّا, تناسى”,

وجهت النجمة السورية أصالة، رسالة إلى الأرمينيين بمناسبة مرور 104 عاما، عن مذبحة الأرمن والتى نفذتها السلطات العثمانية فى عام 1915 وراح ضحيتها نحو ما يقرب مليون ونصف فى مدينة برج حمود شمال بيروت.

وردت الفنانة أصالة، على تغريدة لأحد مستخدمى تويتر، قائلة:”الأرمن رغم ما قاسوه من ظلمات الظلم ، إلّا أنّهم لمّ يتقاعسوا عن الأحلام وعن الطموح وعن النّجاح ، ونحن منهم وهمّ منّا، وما منّ أحد منّا نسي ، وما من واحد منّا تناسى”.الأرمن رغم ماقاسوه من ظلمات الظلم ، إلّا أنّهم لمّ يتقاعسوا عن الأحلام وعن الطموح وعن النّجاح ، ونحن منهم وهمّ منّا، ومامنّ أحد منّا نسي ، ومامن واخد منّا تناسى