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جوارديولا يساوي السيتي بليفربول.. ويطالب لاعبيه بالانعزال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا بأن فريقه المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز، ومطارده ليفربول، يستحقان بالفوز بلقب المسابقة، بعدما وصلا إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة مع تبقي 3 جولات على النهاية.

وحقق سيتي فوزا مهما مساء الأربعاء، على مضيفه مانشستر يونايتد 2-0، ليتصدر الترتيب بفارق نقطة أمام ليفربول.
وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء المباراة: "الفريقان يستحقان اللقب، لكن هناك فائز واحد فقط، الفريق الذي سيخسر لا يتوجب عليه الشعور بالندم لأنه قدم كل شيء، عادة ما تحتفل كثيرا بعد انتصارات كهذه، لكن يتوجب علينا التحلي بالهدوء".
وتحدث جوارديولا عن مباراة الديربي قائلا: "أفهم الضغط الواقع علينا، وتجلى ذلك هنا في أولد ترافورد بوجود انطلاقات ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد من الخلف، أخبرت اللاعبين بأنه يتوجب علينا اللعب من أجل الفوز، لم يكن مهما أن نتلقى الأهداف".
وأضاف: "الآن نذهب إلى بيرنلي (المباراة المقبلة)، ونعلم كم سيكون الأمر صعبا، من المهم التمتع بالهدوء، لسنا أبطالا بعد مع تبقي 3 جولات على النهاية، أن نحظى مع ليفربول بهذا الكم من النقاط أمر لا يصدق، أخبرت اللاعبين لا تقرؤوا غدا، لا تجلسوا أمام التلفاز، فقط ارتاحوا وناموا كثيرا قبل الذهاب إلى بيرنلي".
وبين جوارديولا أن دخول الألماني ليروي ساني في الشوط الثاني زاد من ديناميكية فريقه، وقال: "كنا ندرك أنهم سيقومون بانطلاقات أكثر من الخلف مع غياب روميلو لوكاكو، الفرص التي حظيوا بها جاءت بعدما فقدنا كرات بسيطة في الوسط، قمنا بتغيير بعض الأمور في الشوط الثاني، مع تقدم إلكاي جوندوجان في الوسط ومشاركة ليروي ساني صرنا أكثر ديناميكية".
وفي تصريحات أخرى لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تحدث جوارديولا عن الإصابة التي تعرض لها فرناندينيو في وقت مبكر من الشوط الثاني، وقال: "ربما (كان بإمكانه إكمال المباراة)، لكنه عانى من مشاكل في كلا الساقين بين الشوطين، عندما سقط على الأرض قمنا بالتغيير، كنت أفكر في إشراك ليروني ساني، لنحظى بقدم يسرى في الناحية اليسرى، وقدم يمنى في الناحية اليمنى، وقد ساعدنا ذلك كثيرا".
جوارديولا يساوي السيتي بليفربول.. ويطالب لاعبيه بالانعزال




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