تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |  2019-04-25 15:40:36 محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة |  2019-04-25 12:57:58 خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو |  2019-04-25 12:51:30 زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي |  2019-04-25 12:46:07 انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا |  2019-04-25 12:25:19 انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة |  2019-04-25 12:37:35 قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة |  2019-04-25 11:16:37 د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر |  2019-04-25 11:16:14 مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة |  2019-04-25 10:02:33 اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” |  2019-04-25 07:00:50 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه |  2019-04-25 09:33:21 البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا |  2019-04-25 09:58:51 جوارديولا يساوي السيتي بليفربول.. ويطالب لاعبيه بالانعزال |  2019-04-25 09:52:34 إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة! |  2019-04-25 09:42:20 تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت" |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت نتائج دراسة جديدة أن الاستغناء عن وجبة الفطور من شأنه أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة كبيرة جدا، حيث قام باحثون من جامعة "آيوا" الأميركية بتحليل بيانات 6550 فردا، ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، على مدى 18 سنة تقريبا.

وتبين من الاستطلاعات أن معظم من أجريت عليهم الاختبارات يتناولون وجبة الإفطار يوميا، إلا أن منهم من لم يتناولها أبدا.
ووجد فريق البحث صلة واضحة بين عادات الإفطار ومخاطر الإصابة بأمراض القلب، رغم وجود بعض المحاذير.
وتبين أن أولئك الذين تخطوا تناول الطعام في الصباح أكثر عرضة بنسبة كبيرة جدا للإصابة بأزمات قلبية.
وللفطور أهمية كبيرة، فهو يحافظ على استقرار ضغط الدم، ما يحمي من المشكلات الصحية.
وقال الباحثون إن الأفراد الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، التي تساعد في موازنة مستويات السكر في الدم، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لتناول وجبة خفيفة غير صحية.
وجاءت النتائج التي نُشرت في الكلية الأميركية لأمراض القلب، بعد أيام من إطلاق دراسة مماثلة أظهرت أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار والعشاء في وقت متأخر، هم أقل عرضة للنجاة من الأزمة القلبية.
إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة!




كلمات متعلقة

إياك, وتخطي, الفطور.., نتائج, مميتة!,

تابعونــا

تأخير النوم 16 دقيقة فقط يدمر يومك التالي في العمل تأخير النوم 16 دقيقة فقط يدمر يومك التالي في العمل 2019-04-24 | 15:55:32

يرى البعض أن البقاء مستيقظًا لبضع دقائق لإنهاء بعض الأشغال قبل النوم، سوف ينقذه...

طريقة "تكرّه" المراهقين بالوجبات السريعة طريقة "تكرّه" المراهقين بالوجبات السريعة 2019-04-24 | 14:11:50

يجهد العديد من الآباء في إقناع أبنائهم المراهقين بعدم تناول الوجبات السريعة،...

شابة تستعيد وعيها بعد غيبوبة 27 عاماً شابة تستعيد وعيها بعد غيبوبة 27 عاماً 2019-04-24 | 12:05:17

استعادت مواطنة إماراتية وعيها بعد 27 عاما من فقدانه، بسبب تعرضها لحادث سير في...

فائدة جديدة غير متوقعة للأعمال المنزلية.. ما هي؟ فائدة جديدة غير متوقعة للأعمال المنزلية.. ما هي؟ 2019-04-24 | 09:15:04

كشفت دراسة حديثة فائدة غير متوقعة للأعمال المنزلية، حتى الخفيفة منها، حيث أنها...

الخيار بالثوم هو الحل لمرضى ضغط الدم الخيار بالثوم هو الحل لمرضى ضغط الدم 2019-04-23 | 20:20:32

يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الناس في وقتنا الحاضر،...

من هم النجوم ضحايا مقالب رامز جلال في رمضان! من هم النجوم ضحايا مقالب رامز جلال في رمضان! 2019-04-23 | 12:42:24

يطل الممثل ومقدم البرامج ​رامز جلال​ في شهر رمضان كما جرت العادة ببرنامج مقالب...

نجاح أول عملية في العالم لزراعة كبد ورئتين في آن واحد لطفل نجاح أول عملية في العالم لزراعة كبد ورئتين في آن واحد لطفل 2019-04-23 | 12:00:44

نجح أطباء مركز زراعة الأعضاء للبحوث الطبية بموسكو في زراعة كبد ورئتين في وقت واحد...

تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة تفشي الحصبة في الولايات المتحدة.. وتسجيل 71 إصابة جديدة 2019-04-23 | 09:25:55

سجلت الولايات المتحدة 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13%، فيما...

لتقي نفسك من الخرف ..تناول الفطر لتقي نفسك من الخرف ..تناول الفطر 2019-04-22 | 12:47:35

تساور الكثيرون مخاوف من الإصابة بالخرف عندما يتقدم بهم السن، بخاصة وأن الأعراض...

اكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور! اكتشاف سر أزمة العقم لدى الذكور! 2019-04-22 | 09:49:06

وجد علماء صينيون أن الفئران الذكور المصابة بالعقم تفتقر إلى "جين إصلاح" مهم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار رصاص وابل مدخل بوابة زجاج تحطم مجلس محلي جلجولية بلدة اضراراحتراق بيت في كفر قاسم اضرار جسيمة في الممتلكات دون اصاباتالشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه سخنين بيتار القدس مواجهة نارية مباراة مرتقبة الليلة حراسة جمهور نحف دورية شرطة القاء حجر التحقيق وادي حمام اهالي مياه الامطار غمرت روضة المحبة اطفال حل مشكلة شتاء فصل انزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافشارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة فتاة نص رسالة أزف اتمنى شقيقتها المحامي اعتقال الناصرة يزيد ابو احمد ارهاب تحريض الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 صاحب ماركات محل تجاري ضبط ملابس مزيفه قطع مداهمة مدينة سخنين الشرطة سعيد نعيم يافا مصرع زوجته كلوي انجيلا اشقر حادث طرق الفريديس مصرع شخصين حادث طرق هدية الخضر جبارين حلوان جمعة محاميد مروع على مفرق مجيدو اصابة خطيرة 3 اصابات زلفة قرية المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com