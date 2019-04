العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في سيريلنكا في أوج الإختفالات الدينية بعيد الفصح المجيد والتي أوقعت أكثر من 360 قتيلا وأكثر من 650 جريحا، فجّرت موجة من الغضب والتقزّز في جميع أصقاع الأرض . فها هي المرة الثانية خلال شهر وأسبوع التي يتم فيها استهداف مصلين في أماكن العبادة المقدسة بدوافع حقد وعنصرية وإرهابية :يوم 15 آذار في مسجد في نيوزيلندا ويوم 21 نيسان في كنائس وفنادق في سيريلنكا.وما أن بدأت الأخبار تتوارد عن الجريمة النكراء في سيريلنكا وبعد أن تبينت فظاعة حجمها حتى سارع الكثيرون الى البحث في غوغل عن معلومات عن هذه البلاد التي كانت تسمى في السابق سيلان . وكانت مجلة "ليلك" قد نشرت قبل عام تقريرا مفصلا عن سيريلنكا الوادعة والجذابة للسياح، أعدته الزميلة منى أبو شحادة التي قضت فيها أياما لن تنساها ، وها نحن نعيد نشره في الصنارة.رحلتي الى سريلانكا:

البلاد السمراء التي تسرق قلبك بابتسامة ناسهاما أن تصل مطار كالوتارا في سريلانكا أو سيلان (الاسم القديم للبلاد)، حتى تلفحك نسمة هواء حارة، تأخذك من طقس بلادنا المتقلب من شتوي إلى ربيعي نحو صيف حار جداً، ولا تنسى وأنت تنتظر حقائبك أن ترد على ابتسامات المارة التي ترحب بك.السريلانكية هي اللغة الرسمية في البلاد لكن الجميع يتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة.• طقوس ألـTea Time*بعد المطار فوراً توجهنا إلى كاندي، العاصمة القديمة في عهد آخر أباطرة سريلانكا، مدينة إنكليزية تماماً، من المباني التي تركتها إنكلترا بعد تخليها عن مستعمرة الشاي وصولاً إلى طقس ألـTea Time الذي ما زال سكان البلاد يحافظون عليه في المساء.فإذا ما دخلت أيّ مقهى في كاندي قرابة الساعة السادسة مساء حتى تسألك النادلة بابتسامة سمراء جميلة: " هل ترغب بتناول الشاي؟"مزارع الشاي هي إحدى المغامرات التي لا يمكنك أن تزور سريلانكا بدون تجربتها، حيث تحتل زراعة الشاي مساحات كبيرة من البلاد حتى اصبحت نبتة الشاي ما يميّز علم سريلانكا.يستقبلك الفلاحون في المزارع بابتسامة دائمة ويسمحون للزوار بمساعدتهم بقطف الشاي وبعدها يدعونك لشرب الشاي برفقتهم.ولا بد لكل زائر أن يقوم بجولة في مصانع الشاي البدائية التي ما زالت تعتمد على تجفيف أوراق الشاي بمساعدة أشعة الشمس وتنقيته من الشوائب وتغليفه بواسطة ماكينات بدائية.بعد خوض تلك التجربة الرائعة يمكنك العودة والاستمتاع بنقاء المياه على أحد شواطئ كالوتارا وأشعة الشمس اللطيفة، ويمكنك شرب عصير جوز الهند الأصفر، أحد أنواع جوز الهند الموجود فقط في سريلانكا، ومراقبة صائدي اللآلئ الذين يحاولون البحث عنها في شواطئ البلاد، حيث تشتهر سريلانكا بكمية اللآلئ الموجودة على شواطئها الإقليمية.*الفيلة بانتظارك في بانويلا*صباحاً انطلقنا نحو محمية الفيلة القومية في بانويلا التي تبعد عن كاندي سفر ساعتين والتي تضم أكثر من 5000 فيل. تقوم الحكومة بإنشاء عدد من المحميات في مناطق مختلفة من البلاد لحماية الفيلة من الصيد، ولا تغادروا المحمية قبل أن تعيشوا مغامرة ركوب الفيلة، تلك الحيوانات الجميلة التي تعاني من الأذى الإنساني يومياً.ينصح بتخصيص 4 ساعات داخل المحمية يمكنك خلالها مشاهدة عرض إطعام الفيلة الصغار أو استحمام الفيلة في نهر بانويلا الكبير.بعد تلك الفعاليات لا بد أن تشعر بالجوع، وبالتالي تخوض المغامرة الكبرى في سريلانكا وهي تذوق الطعام المحلي, فالمطبخ السريلانكي البحري لا يمكن أن يفوّت!• معبد الموت يرحب بكم*خلال تواجدك في كاندي لا بد أن تزور المنطقة التي تم فيها تصوير فيلم 1984 indiana jones and the temple of doom في مساحات واسعة بين ضفتي نهر كاندي. تستقبلك في بداية الرحلة القرود من فصائل متنوعة لكن عليك الحذر أن لا تُسرق منك قبعتك اذا غضبت منك القرود!* رحلة بالقطار من كاندي الى مرتفعات نوارا إلياتعد نوارا إليا العاصمة الثانية لسيلان بعد كاندي والتي كان يحكمها 4 أسر ملكية وضمت 4 عواصم بذات الوقت، ولتنتقل من كاندي الى نوارا اليا عليك أن تستقل القطار في رحلة تستغرق 5 ساعات وتعد إحدى المغامرات المميزة في سريلانكا حيث تكون على علو 6,000 قدم فوق مستوى سطح البحر، حيث تثير المشاهد الدرامية الحواس بين المرتفعات الخضراء, وبين مزارع الشاي والقمم الشاهقة والشلالات.*تبقى لدينا يومان في سريلانكا فاخترنا أن نزور العاصمة كولمبو*مسكينة كولمبو، لن تحظى بإعجابك بعد عودتك من المناطق الجبلية, فهي مدينة كبيرة وحركة السير فيها تعيدك إلى الناصرة، حيث تعلو صافرات السيارات وضجيج السائقين في كل مكان.لكن الأسواق الشعبية ستهدئ ذلك الازعاج عندما تهرب بين أزقتها وتبدأ بالتحدث ومفاصلة البائعين الذين يستطيعون أن يحصلوا على ما يرغبون منك بإبتسامتهم وعباراتهم الصباحية " استفتاحية مباركة"!لا تفوت عليك زيارة دار البلدية الذي تم تصميمه بشكل مشابه للبيت الأبيض الأمريكي، وزيارة البرلمان كذلك.وإذا توفرت لديك إمكانية قضاء نهاية الأسبوع فلا تفوت مغامرة مرافقة السكان باستمتاعهم على شاطئ البحر حيث تجد مئات الناس يتسامرون ويأكلون الذرة المشوية وحلوى غزل البنات.• الرحلة كانت بحاجة لختام مسك حيث حالفنا الحظ أن تكون رحلة عودتنا على متن خطوط الطيران الاماراتية emirates flights حيث الراحة والخدمة المميزة، فما أن تطأ قدمك الطائرة حتى تسمع صوت السيدة فيروز يصدح فتبتسم بدون تكليف لمضيفة الطيران التي تقابلك بابتسامتها الساحرة.