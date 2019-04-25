تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |  2019-04-25 15:40:36 محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة |  2019-04-25 12:57:58 خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو |  2019-04-25 12:51:30 زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي |  2019-04-25 12:46:07 انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا |  2019-04-25 12:25:19 انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة |  2019-04-25 12:37:35 قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة |  2019-04-25 11:16:37 د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر |  2019-04-25 11:16:14 مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة |  2019-04-25 10:02:33 اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” |  2019-04-25 07:00:50 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه |  2019-04-25 09:33:21 البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا |  2019-04-25 09:58:51 جوارديولا يساوي السيتي بليفربول.. ويطالب لاعبيه بالانعزال |  2019-04-25 09:52:34 إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة! |  2019-04-25 09:42:20 تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت" |

الرئيسية | مقالات ومقابلات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت"



  |   إعداد وتصوير: منى أبو شحادة   |   اضافة تعليق



العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي في سيريلنكا في أوج الإختفالات الدينية بعيد الفصح المجيد والتي أوقعت أكثر من 360 قتيلا وأكثر من 650 جريحا،  فجّرت موجة من الغضب والتقزّز في جميع أصقاع الأرض . فها هي المرة الثانية خلال شهر وأسبوع  التي يتم فيها استهداف مصلين في أماكن العبادة المقدسة بدوافع حقد وعنصرية وإرهابية :يوم 15 آذار في مسجد في نيوزيلندا ويوم 21 نيسان في كنائس وفنادق في سيريلنكا.وما أن بدأت الأخبار تتوارد عن الجريمة النكراء في سيريلنكا وبعد أن تبينت فظاعة حجمها حتى سارع الكثيرون الى البحث في غوغل عن معلومات عن هذه البلاد التي كانت تسمى في السابق سيلان . وكانت مجلة "ليلك" قد نشرت قبل عام تقريرا مفصلا عن سيريلنكا الوادعة والجذابة للسياح، أعدته الزميلة منى أبو شحادة التي قضت فيها أياما لن تنساها ، وها نحن نعيد نشره في الصنارة.رحلتي الى سريلانكا:


البلاد السمراء التي تسرق قلبك بابتسامة ناسها

ما أن تصل مطار كالوتارا في سريلانكا أو سيلان (الاسم القديم للبلاد)، حتى تلفحك نسمة هواء حارة، تأخذك من طقس بلادنا المتقلب من شتوي إلى ربيعي نحو صيف حار جداً، ولا تنسى وأنت تنتظر حقائبك أن ترد على ابتسامات المارة التي ترحب بك.

السريلانكية هي اللغة الرسمية في البلاد لكن الجميع يتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة.

• طقوس ألـTea Time*

بعد المطار فوراً توجهنا إلى كاندي، العاصمة القديمة في عهد آخر أباطرة سريلانكا، مدينة إنكليزية تماماً، من المباني التي تركتها إنكلترا بعد تخليها عن مستعمرة الشاي وصولاً إلى طقس ألـTea Time الذي ما زال سكان البلاد يحافظون عليه في المساء.

فإذا ما دخلت أيّ مقهى في كاندي قرابة الساعة السادسة مساء حتى تسألك النادلة بابتسامة سمراء جميلة: " هل ترغب بتناول الشاي؟"مزارع الشاي هي إحدى المغامرات التي لا يمكنك أن تزور سريلانكا بدون تجربتها، حيث تحتل زراعة الشاي مساحات كبيرة من البلاد حتى اصبحت نبتة الشاي ما يميّز علم سريلانكا.

يستقبلك الفلاحون في المزارع بابتسامة دائمة ويسمحون للزوار بمساعدتهم بقطف الشاي وبعدها يدعونك لشرب الشاي برفقتهم.

ولا بد لكل زائر أن يقوم بجولة في مصانع الشاي البدائية التي ما زالت تعتمد على تجفيف أوراق الشاي بمساعدة أشعة الشمس وتنقيته من الشوائب وتغليفه بواسطة ماكينات بدائية. 

بعد خوض تلك التجربة الرائعة يمكنك العودة والاستمتاع  بنقاء المياه على أحد شواطئ كالوتارا وأشعة الشمس اللطيفة، ويمكنك شرب عصير جوز الهند الأصفر، أحد أنواع جوز الهند الموجود فقط في سريلانكا، ومراقبة صائدي اللآلئ الذين يحاولون البحث عنها في شواطئ البلاد، حيث تشتهر سريلانكا بكمية اللآلئ الموجودة على شواطئها الإقليمية.

*الفيلة بانتظارك في بانويلا*

صباحاً انطلقنا نحو محمية الفيلة القومية في بانويلا التي تبعد عن كاندي سفر ساعتين والتي تضم أكثر من 5000 فيل. تقوم الحكومة بإنشاء عدد من المحميات في مناطق مختلفة من البلاد لحماية الفيلة من الصيد، ولا تغادروا المحمية قبل أن تعيشوا مغامرة ركوب الفيلة، تلك الحيوانات الجميلة التي تعاني من الأذى الإنساني يومياً.ينصح بتخصيص 4 ساعات داخل المحمية يمكنك خلالها مشاهدة عرض إطعام الفيلة الصغار أو استحمام الفيلة في نهر بانويلا الكبير.

بعد تلك الفعاليات لا بد أن تشعر بالجوع، وبالتالي تخوض المغامرة الكبرى في سريلانكا وهي تذوق الطعام المحلي, فالمطبخ السريلانكي البحري لا يمكن أن يفوّت!
• معبد الموت يرحب بكم*

خلال تواجدك في كاندي لا بد أن تزور المنطقة التي تم فيها تصوير فيلم 1984  indiana jones and the temple of doom   في مساحات واسعة بين ضفتي نهر كاندي. تستقبلك في بداية الرحلة القرود من فصائل متنوعة لكن عليك الحذر أن لا تُسرق منك قبعتك اذا غضبت منك القرود!

* رحلة بالقطار من كاندي الى مرتفعات نوارا إليا 

تعد نوارا إليا العاصمة الثانية لسيلان بعد كاندي والتي كان يحكمها 4 أسر ملكية وضمت 4 عواصم بذات الوقت، ولتنتقل من كاندي الى نوارا اليا عليك أن تستقل القطار في رحلة تستغرق 5 ساعات وتعد إحدى المغامرات المميزة في سريلانكا حيث تكون على علو 6,000 قدم فوق مستوى سطح البحر، حيث تثير المشاهد الدرامية الحواس بين المرتفعات الخضراء,  وبين مزارع الشاي والقمم الشاهقة والشلالات. 

*تبقى لدينا يومان في سريلانكا فاخترنا أن نزور العاصمة كولمبو*

مسكينة كولمبو، لن تحظى بإعجابك بعد عودتك من المناطق الجبلية, فهي مدينة كبيرة وحركة السير فيها تعيدك إلى الناصرة، حيث تعلو صافرات السيارات وضجيج السائقين في كل مكان.

لكن الأسواق الشعبية ستهدئ ذلك الازعاج عندما تهرب بين أزقتها وتبدأ بالتحدث ومفاصلة البائعين الذين يستطيعون أن يحصلوا على ما يرغبون منك بإبتسامتهم وعباراتهم الصباحية " استفتاحية مباركة"!

لا تفوت عليك زيارة دار البلدية الذي تم تصميمه بشكل مشابه للبيت الأبيض الأمريكي، وزيارة البرلمان كذلك.

وإذا توفرت لديك إمكانية قضاء نهاية الأسبوع فلا تفوت مغامرة مرافقة السكان باستمتاعهم على شاطئ البحر حيث تجد مئات الناس يتسامرون ويأكلون الذرة المشوية وحلوى غزل البنات.

• الرحلة كانت بحاجة لختام مسك حيث حالفنا الحظ أن تكون رحلة عودتنا على متن خطوط الطيران الاماراتية emirates flights حيث الراحة والخدمة المميزة، فما أن تطأ قدمك الطائرة حتى تسمع صوت السيدة فيروز يصدح فتبتسم بدون تكليف لمضيفة الطيران التي تقابلك بابتسامتها الساحرة.





كلمات متعلقة

تقرير, الصنارة:سيريلنكا-, بلاد, الشاي, واللآلئ, و"معبد, الموت",

تابعونــا

اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك 2019-04-25 | 15:45:59

إنتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تجنّب المأكولات التي تحتوي على الچلوتين، علماً...

انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة 2019-04-25 | 12:25:19

هل تستحق نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، الرصاص الذي تم إطلاقه، وكل الخراف...

د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر 2019-04-25 | 11:16:37

اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه 2019-04-25 | 07:00:50

المواجهة القضائية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومؤيديه وبين المدعي العام...

المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد المحامي زكي كمال:صفقة القرن تتزامن مع تقارب العرب مع إسرائيل رسمياً وعلنياً والفلسطينيون سيكونون المعارض الوحيد 2019-04-19 | 08:55:13

قبل اشهر كان الحديث عن صفقة القرن "على نار هادئة وخلف الكواليس»،واليوم اصبح ...

الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة الربيع العربي سينتصر - حمادة فراعنة 2019-04-16 | 12:00:13

كنت ولازلت أرى نفسي كمواطن عربي، وكمتابع مهني مهتم لمجريات الأحداث وتطورها لدى...

الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة الانتخابات الإسرائيلية: دوافع ونتائج - الحلقة الرابعة 2019-04-15 | 12:10:13

حمادة فراعنة لماذا نولي هذا الاهتمام بنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي وقعت...

المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب المحامي زكي كمال ل"الصنارة":الحكومة القادمة متطرفة لا تخفي رغبتها في ان تصبح إسرائيل دولة لليهود فقط بدون المواطنين العرب 2019-04-11 | 22:13:42

*المحامي زكي كمال: النتائج لم تكن مفاجأة كبيرة فهي انعكاس تام للنزعات اليمينة...

نتائج الانتخابات الإسرائيلية - الحلقة الثانية - حمادة فراعنة نتائج الانتخابات الإسرائيلية - الحلقة الثانية - حمادة فراعنة 2019-04-12 | 09:13:55

يوم 17 / 3 / 2015، دعا نتنياهو ناخبيه لدورة البرلمان الإسرائيلي العشرين، وحثهم على...

نتائج انتخابات المستعمرة : الخل أخو الخردل - الحلقة الأولى نتائج انتخابات المستعمرة : الخل أخو الخردل - الحلقة الأولى 2019-04-12 | 09:09:34

تقاسم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مقاعد أغلبية المصوتين الإسرائيليين، وسواء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التوقيت الصيفي بدء العمر بموجب العام 2017 تاريخ موافق يوم جمعة البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت غرق مصرع شاب أحمد محمد ابو غليون ام الفحم عرعره غرقا سدوت يام اشخاص حرجة اصابة قيساريا المثلث اصابة في حرجة شرطة اسعالغاء اضراب السلطات المحلية افتتاح العام الدراسي في موعده المحدد دون تأجيل الحرم الابراهيمي محاولة تنفيذ عملية طعن الخليل فلسطينية اطلاق النار عليها جندي محمد احمد اسدي دير الاسد يلهوان فيديو مؤثر شقيقان طفلان نسيا داخل سيارة افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة مصرع شابة عرابة ارتفاع شاهق سقطت خطيرة ناريمان عمر دراوشة ياسين الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين اطلاق نار الطيبة اصابة شاب حرجة بالغة الشرطة مدينة مصرع عبد الناصرة جبارة مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com