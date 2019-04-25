البحث, عن, شاب, اختفت, اثاره, خلال, السباحة, في, بحيرة, طبريا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة المركز دخل للسباحة قرب شاطىء هشكميم في بحيرة طبريا واختفت اثاره .

قوات كبيرة من الشرطة برفقة خفر السواحل وغواصين يقومون بعمليات بحث في المكان .