تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-25 15:45:59 اخصائية التغذية علا طه لـ"الصنارة":لا توجد أبحاث تثبت أن الحمية منزوعة الجلوتين صحية لمن ليسوا مرضى بالسيلياك |  2019-04-25 15:40:36 محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة |  2019-04-25 12:57:58 خاميس رودريجيز تائه في الميركاتو |  2019-04-25 12:51:30 زيارة حاكم الشارقة لبيت الفنان حسين الجسمي |  2019-04-25 12:46:07 انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا |  2019-04-25 12:25:19 انتخابات بيرزيت حمادة فراعنة |  2019-04-25 12:37:35 قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة |  2019-04-25 11:16:37 د.واصل ابو يوسف ل"الصنارة":نحن مقتنعون ان هناك اختراقا لبعض الدول التي تطبّع مع إسرائيل وصفقة القرن لن تمر |  2019-04-25 11:16:14 مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة |  2019-04-25 10:02:33 اصالة عن الابادة الارمنية: “ما منّ أحد منّا نسي وما من واحد منّا تناسى” |  2019-04-25 07:00:50 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":ترامب يعكس نهجاً جديداً وخطيراً،وصل إسرائيل، يعتمد تعزيز تأليه الزعيم وجعله فوق المساءلة مع تخوين معارضيه |  2019-04-25 09:33:21 البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا |  2019-04-25 09:58:51 جوارديولا يساوي السيتي بليفربول.. ويطالب لاعبيه بالانعزال |  2019-04-25 09:52:34 إياك وتخطي الفطور.. نتائج مميتة! |  2019-04-25 09:42:20 تقرير الصنارة:سيريلنكا- بلاد الشاي واللآلئ و"معبد الموت" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

البحث عن شاب اختفت اثاره خلال السباحة في بحيرة طبريا



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة المركز دخل للسباحة قرب شاطىء هشكميم في بحيرة طبريا واختفت اثاره .


قوات كبيرة من الشرطة برفقة خفر السواحل وغواصين يقومون بعمليات بحث في المكان .




كلمات متعلقة

البحث, عن, شاب, اختفت, اثاره, خلال, السباحة, في, بحيرة, طبريا,

تابعونــا

محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة محكمة العمل اللوائيه ترفض طلب الامر الاحترازي بإبطال تعيين ساهر عباس كمدير عام لمجلس يافة الناصرة 2019-04-25 | 15:40:36

بعد مداولات استمرت عدة شهور في محكمة العمل اللوائيه في الناصرة تم رفض الامر...

انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا انتشال جثة شاب غرق في بحيرة طبريا 2019-04-25 | 12:46:07

انتشلت قوات الانقاذ ظهر اليوم الخميس جثة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من سكان منطقة...

قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة قيادي حماس في غزة يحيى العبادسة ل"الصنارة":بدون أن نرفع كلفة الإحتلال اقتصادياً وأمنياً وبالمقاومة، لا نستطيع التصدي لهذه الصفقة 2019-04-25 | 12:37:35

اثارت التسريبات بخصوص صفقة القرن التي اصبح من الواضح انها لن تؤدي الى قيام دولة...

مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة مصادرة لحوم غير صالحة للاستهلاك من ملحمتين بمدينة طمرة 2019-04-25 | 11:16:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الجليل أنه خلال نشاط للشرطة ووحدة الرقابة...

حالة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء ربيعية لطيفة حالة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء ربيعية لطيفة 2019-04-25 | 07:00:30

يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...

اللد:اصابة شاب وشابة بجراح خطيرة جراء حادث طرق اللد:اصابة شاب وشابة بجراح خطيرة جراء حادث طرق 2019-04-24 | 23:17:46

اسفر حادث طرق مروع مساء الاربعاء في مدينة اللد عن اصابة شاب 30 عاماً وشابة 20 عاماً...

كفر مندا: إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية والشوارع كفر مندا: إنتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية والشوارع 2019-04-25 | 07:00:25

إنتهت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع مجلس كفر مندا المحلي ووزارة المواصلات...

الناصرة:وفاة هشام عبد الرازق(ابو بشير) الناصرة:وفاة هشام عبد الرازق(ابو بشير) 2019-04-24 | 20:23:32

انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة طيب الذكر المرحوم هشام عبد الرازق ابو...

مقتل شاب واصابة اخر في شجار بمدينة ايلات مقتل شاب واصابة اخر في شجار بمدينة ايلات 2019-04-24 | 19:51:49

اسفر شجار في مدينة ايلات مساء اليوم الاربعاء عن مقتل شخص من سكان منطقة النقب...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة نجلاء العموري من اللد الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة نجلاء العموري من اللد 2019-04-24 | 18:56:40

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة اسرائيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 تسهيلات رخص أسلحة مواطنين وزير الامن الداخلي عشرة جراحين ضمن قائمة افضل مستشفيات للمرة الثانية اختيار الطبيب ام الفحماي الفحم مسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع تركي رماح نمارنة طفلين توأمين مختلفين شعب قرية تلد مستشفى رمبام طعن حافلة القدس شابة فرار المشتبه شاب فلسطيني شجار اطلاق نار ام الفحم طعن اصابات متوسطة شرطة اسعاف جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة اصابة شابات عربيات عيلوط حادث طرق مروع انقلاب سيارة سقوطها في وادي حي هار يونا سلام عبد الله اطلاق نار البعنة تمديد أمر منع حظر النشر تفاصيل قضية قتل كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل طمرة اعتقال مظاهرة شرطة تظاهرة الشرطة اغلاق شارع الرئيسي عبلينبثبث مباشرريال مدريد اون لاين ريال مدريد مشاهدة مباارة ريال مدريد احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد ارييه درعي الوزير الداخلية توسيع نفوذ مدينة سخنين 1835 دونم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com