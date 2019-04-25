حالة, الطقس:ارتفاع, على, درجات, الحرارة, واجواء, ربيعية, لطيفة,

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اسفر حادث طرق مروع مساء الاربعاء في مدينة اللد عن اصابة شاب 30 عاماً وشابة 20 عاماً...
انتقل الى رحمة الله تعالى في مدينة الناصرة طيب الذكر المرحوم هشام عبد الرازق ابو...
اسفر شجار في مدينة ايلات مساء اليوم الاربعاء عن مقتل شخص من سكان منطقة النقب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة اسرائيل...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه لليوم الرابع على التوالي استباح عشرات...
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة،...
بمبادة من منظمة "ميدل ايست مونيتور" (مراقبة قضايا الشرق الأوسط)، وهي منظمة مراقبة...
توفي في مستشفى رمبام في مدينة حيفا رجل يبلغ من العمر 49 عاماً متأثراً بجراحه...
ضمن نشاط لشرطة طمرة لمكافحة المخدرات اعتقلت الشرطة رجلين من المدينة بشبهة حيازة...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 60 عاماً لقي مصرعه بعد...