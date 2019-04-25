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حالة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء ربيعية لطيفة



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يكون الجو اليوم الخميس غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
حالة الطقس:ارتفاع على درجات الحرارة واجواء ربيعية لطيفة




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