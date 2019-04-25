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مانشستر سيتي يهزم يونايتد ويحبط ليفربول



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتقلت أفضلية إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إلى مانشستر سيتي بعد تغلبه على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد 2-0 مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين.

وأحرز هدفي سيتي كل من بيرناردو سيلفا (54) وليروي ساني (66).
ومع تبقي 3 جولات على نهاية المسابقة، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري برصيد 89 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، فيما تجمد رصيد يونايتد عن النقطة 64 في المركز السادس.




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