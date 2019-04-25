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استطلاع: 48٪ من الشباب اليهود لديهم رؤية إيجابية تجاه الفلسطينيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



"معظم الأمريكيين يحبون الشعب الإسرائيلي، لكن عندما يتعلق الأمر بالحكومة الإسرائيلية، إنها قصة مختلفة. على الأقل، كان هذا هو الوجبات الجاهزة" من استطلاع جديد أجراه “مركز بيو للأبحاث”.  "وجد الاستطلاع أن 64 في المائة من الجمهور الأمريكي لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الإسرائيليين، بينما 41 في المائة فقط لديهم رأي إيجابي عن الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – فجوة تبلغ 23 نقطة".  "توجد ديناميكية مماثلة تجاه وجهة نظر الأمريكيين تجاه الفلسطينيين. في حين أنهم ليسوا أغلبية، 46٪ من الأمريكيين لديهم وجهة نظر إيجابية عن الشعب الفلسطيني، مقابل 19٪ فقط يشعرون بنفس الطريقة تجاه حكومتهم. إنها نتيجة معقدة، حيث لا يوجد للفلسطينيين حكومة موحدة".  ووصل المسح الذي أجري في الفترة ما بين 1 أبريل و 15 أبريل، إلى 10523 شخصا من المشاركين البالغين.  إلى جانب الفجوة بين وجهات النظر الأمريكية تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني مقابل قادتهم، وجد الاستطلاع انقساما حزبيا كبيرا في المواقف تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.  يميل الديمقراطيون إلى اتخاذ موقف أكثر دفئا تجاه الفلسطينيين من الجمهوريين: أعرب 58 في المائة من الديمقراطيين عن “رأي إيجابي” للشعب الفلسطيني، مقارنة بـ 32 في المائة فقط من الجمهوريين، الذين يحملون نفس الرأي.  لدى كلا الطرفين وجهة نظر سلبية عن الحكومة الفلسطينية، لكن الجمهوريين إلى حد أكبر بكثير: قال 81٪ من الجمهوريين إن لديهم وجهة نظر غير موالية، مقارنة بـ 65٪ من الديمقراطيين.  وفي الوقت نفسه، فإن نسبة أكبر من الجمهوريين لديهم وجهة نظر إيجابية عن الشعب الإسرائيلي مقارنة بالديمقراطيين – 77٪ مقابل 57٪.الانقسام الحزبي أعمق عندما يتعلق الأمر بالتوجه نحو الحكومة الإسرائيلية. في إختلاف واسع، 61٪ من الجمهوريين يؤيدون الحكومة الإسرائيلية، مقابل 26٪ فقط من الديمقراطيين.  أصبح رئيس الوزراء الاسرائيليلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة أحد أكثر زعماء العالم شعبية بين الجمهوريين الأمريكيين. في أغسطس، وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” أن 64٪ من الجمهوريين وافقوا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينما وافق 17٪ فقط من الديمقراطيين. بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل " الاسرائيلي.  تأتي نتائج الاستطلاع بعد فترة وجيزة من الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التي فاز فيها نتنياهو بفترة ولاية خامسة كرئيس للوزراء (تم إجراء معظم الاستطلاع في الأيام التسعة الأخيرة قبل توجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع). كما يأتي في الوقت الذي يخطط فيه الفريق الدبلوماسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق خطة السلام التي طال انتظارها. أشار صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر إلى أنه سيتم الكشف عن الخطة في يونيو.  منذ أن أصبح ترامب رئيسا، تربطه علاقة وثيقة مع نتنياهو. في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الإسرائيلية، اتخذ ترامب العديد من الإجراءات التي اعتُبرت على نطاق واسع بمثابة حملة لحملة رئيس الوزراء: بشكل أساسي، الاعتراف بالجولان كجزء من إسرائيل ذات السيادة وتصنيق الجيش الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية.خلال فترة ولايته، نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، وقطع المساعدات للفلسطينيين ووكالات الأمم المتحدة التي تخدمهم، وسحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الإيرانية، وهي خطوة طالما دافع عنها نتنياهو.  في فارق كبير آخر بين الديمقراطيين والجمهوريين وجد استطلاع رأي بيو إختلافات في وجهات نظرهم تجاه تعامل ترامب مع الملف الإسرائيلي الفلسطيني.قالت الغالبية العظمى من الجمهوريين – 79٪ – إن ترامب كان “يحقق التوازن الصحيح” في تنسيقه للسياسة الخارجية الأمريكية بشأن الصراع.قال أكثر من نصف المستطلعين الديمقراطيين – 53٪ – إن ترامب “يفضل الإسرائيليين أكثر من اللازم”. 29٪ فقط قالوا إن مقاربته حققت التوازن الصحيح بين الجانبين.واظهر الاستطلاع ان 48٪ من الشباب اليهودي لديهم رؤية إيجابية تجاه الفلسطينيين.
استطلاع: 48٪ من الشباب اليهود لديهم رؤية إيجابية تجاه الفلسطينيين




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