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اللد:اصابة شاب وشابة بجراح خطيرة جراء حادث طرق



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اسفر حادث طرق مروع مساء الاربعاء في مدينة اللد عن اصابة شاب 30 عاماً وشابة 20 عاماً بجراح خطيرة جراء حادث طرق مروع في احد شوارع المدينة .


الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت المصابين لللمستشفى لاستكمال العلاج .

شرطة السير وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اللد:اصابة شاب وشابة بجراح خطيرة جراء حادث طرق




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