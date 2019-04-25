كفر, مندا:, إنتهاء, المرحلة, الأولى, من, مشروع, تطوير, البنية, التحتية, والشوارع,

إنتهت مؤخراً المرحلة الأولى من مشروع مجلس كفر مندا المحلي ووزارة المواصلات لتطوير البنية التحتية والشوارع في جميع أنحاء القرية.

وتم من خلال هذا المشروع تنفيذ تحسينات واسعة على شبكة الطرق، وإنشاء الأرصفة، مواقف المركبات، ممرات المشاة، محطات حافلات، كما يهدف المشروع الى تحسين مستوى السلامة في الشوارع المحاذية بعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي تقع ضمن نطاق المشروع.كما يهدف هذا المشروع إلى تنظيم حركة المواصلات العامة داخل القرية، حيث سيتم إنشاء نقاط إنطلاق ورجوع للحافلات، وإدخال خطي حافلات داخلي لربط كل أحياء القرية بالأطراف والمؤسسات المنشآت العامة.وقد تم من خلال هذه المرحلة العمل في عدة شوارع في القرية، شوارع في حي الزيتون شرقي القرية، شوارع في حي النبعة، شارع عرابة من ساحة العين حتى مدرسة آفاق الثانوية، دوار ساحة العين ومقطع من الشارع الرئيسي، الشارع الالتفافي الذي يبدأ من دوار الشهيد رامز بشناق حتى طريق الديوية (شارع الملعب الجديد)، الشارع المحاذي لبناية المجلس المحلي، شوارع في حي المعبرة، شارع صلاح الدين (شارع المخيطة المخيطة).رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم أكد إستمرار المجلس المحلي بالعمل على تطوير شبكة الطرق والشوارع في جميع أنحاء القرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتعزيز السلامة المرورية في القرية، وأشار ان هذا المشروع يسهل على طلاب المدارس الوصول والعودة من وإلى المدارس، وتنقل المواطنين في القرية عبر المواصلات العامة.