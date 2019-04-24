الناصرة:وفاة, هشام, عبد, الرازق(ابو, بشير),

تابعونــا

مقتل شاب واصابة اخر في شجار بمدينة ايلات 2019-04-24 | 19:51:49 اسفر شجار في مدينة ايلات مساء اليوم الاربعاء عن مقتل شخص من سكان منطقة النقب...

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة نجلاء العموري من اللد 2019-04-24 | 18:56:40 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة اسرائيل...

عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى لليوم الرابع على التوالي 2019-04-24 | 15:48:52 افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه لليوم الرابع على التوالي استباح عشرات...

روحاني: المفاوضات مع واشنطن ممكنة بشرط رفع الضغوط عن إيران 2019-04-24 | 15:02:09 أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة،...

لندن تستضيف مؤتمرًا حول الفلسطينيين في اسرائيل وقانون القومية اليهودية 2019-04-24 | 14:17:48 بمبادة من منظمة "ميدل ايست مونيتور" (مراقبة قضايا الشرق الأوسط)، وهي منظمة مراقبة...

وفاة رجل من الناصرة متأثراً باصابته جراء حريق في الرينة 2019-04-24 | 11:54:22 توفي في مستشفى رمبام في مدينة حيفا رجل يبلغ من العمر 49 عاماً متأثراً بجراحه...

اعتقال رجلين من طمرة بشبهة حيازة 35 كغم من الهيروين 2019-04-24 | 12:38:17 ضمن نشاط لشرطة طمرة لمكافحة المخدرات اعتقلت الشرطة رجلين من المدينة بشبهة حيازة...

مصرع عامل بحادث عمل قرب القدس 2019-04-24 | 12:34:42 افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 60 عاماً لقي مصرعه بعد...

الناصرة تستعد لاستقبال مظاهرة أول أيار الكبرى يوم السبت 2019-04-24 | 11:12:36 تتواصل الاستعدادات المكثفة في الناصرة ومنطقتها، لاستقبال مظاهرة الأول من أيار...