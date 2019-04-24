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الإنفلات العنصري....



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لا شك أن التطرف والعنصرية يشكلان أكبر محنة يمر فيها البشر في هذه الأوقات, والأمر يتضح أكثر بعد سلسلة التفجيرات والهجمات التي حصلت في سيريلانكا ومقتل حوالي 360 شخصاً وإصابة أكثرمن 650 آخرين.  الإرهاب هو وليد ثمار التطرف الديني والتطرف القومي والتي هي وليدة ثمار مخططات وسياسات يمارسها العالم في جميع القارات.  يبدو أن العدو الأكبر والحقيقي للإنسانية اليوم هو التطرف الذي ملأ ساحات المدن حول العالم بالقتل والإبادة والتصفيات العنصرية.. أصبح مسلسل أفلام رعب يطارد البشر من مكان الى مكان دون سابق إنذار...   من له مصلحة من وراء نشر الإرهاب والتطرف الديني والقومي وانتشار العنف؟ تلك التي نقلت من الشرق الى الغرب والى الغرب الأقصى..؟؟ ليشعلها المتطرفون كلما خمدت نيرانها.. فيهرولون لنفخ الجمر في الرماد لتهب ألسنتها مرة أخرى في موقع جديد...  من يقف وراء تدجيج الإرهاب بالسلاح؟ ومن يعلمهم استعماله؟  من هي الدول التي تقتني بملايين الدولارات الأسلحة الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية...؟  أمر مذهل!   يبدو أن العالم مؤهل وذو كفاءات خارقة وعلى استعداد لاستقبال, كل يوم, نيرون جديد يعزف على قيثاره لحن الموت.روما تعيد أمجادها... من جديد..*    *    * بدها شوية توضيح....  

يحدث فقط في الشرق.. -  إن استفتاء الدستور المصري يثبّت السيسي في الحكم حتى عام 2030.
- بعد عزل وتفتيش مساكن الرؤساء في الدول العربية تظهر الحقائب المليئة بالملايين وسبائك الذهب والمبالغ الخيالية جراء سرقات أملاك الشعب.
-  إعدام 37 سعودياً بعد إدانتهم بالإرهاب.. الحكم يتم بقطع الرأس بالسيف وبالصلب... لا تعليق..
ڤيدا مشعور
الإنفلات العنصري....




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الإنفلات, العنصري....,

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