تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-04-24 20:23:32 الناصرة:وفاة هشام عبد الرازق(ابو بشير) |  2019-04-24 19:51:49 مقتل شاب واصابة اخر في شجار بمدينة ايلات |  2019-04-24 18:56:40 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة نجلاء العموري من اللد |  2019-04-24 15:51:48 "شائعات" قد تشعل حربا أميركية إيرانية في سوريا |  2019-04-24 15:48:52 عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى لليوم الرابع على التوالي |  2019-04-24 15:30:02 العلامة التجارية “شياومي” تصل الشمال |  2019-04-24 15:02:09 روحاني: المفاوضات مع واشنطن ممكنة بشرط رفع الضغوط عن إيران |  2019-04-24 14:39:48 ديبالا يستعين بميسي ورونالدو لتبرير تراجعه |  2019-04-24 14:17:48 لندن تستضيف مؤتمرًا حول الفلسطينيين في اسرائيل وقانون القومية اليهودية |  2019-04-24 14:15:02 “أبو غالب” ينتقد “باب الحارة 10” والشركة المنتجة له |  2019-04-24 14:11:50 طريقة "تكرّه" المراهقين بالوجبات السريعة |  2019-04-24 13:36:05 الرجوب: لا حل للقضية الفلسطينية بدون دولة كاملة السيادة على حدود 67 |  2019-04-24 12:50:00 امل كلوني تطالب مجلس الامن بمحاكمة تنظيم داعش بعد اغتصاب فتيات ايزديات |  2019-04-24 11:54:22 وفاة رجل من الناصرة متأثراً باصابته جراء حريق في الرينة |  2019-04-24 12:38:17 اعتقال رجلين من طمرة بشبهة حيازة 35 كغم من الهيروين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة نجلاء العموري من اللد



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة اسرائيل الجمهور المساعدة في العثور على المفقودة نجلاء العموري البالغة من العمر 19 عامًا من اللد.

مبنى جسمها نحيف، وشعرها مصبوغ ، أحيانًا تعتمر غطاء الرأس (الحجاب)، عيناها غامقة ولكنها تستخدم أيضًا عدسات باللون الأزرق، تتحدث اللغة العربية والعبرية.

يُطلب من أي شخص يعرف أي شيء عنها، الاتصال بمركز الشرطة 100 أو مركز الشرطة في اللد:
08-9782444 ، 08-9782411

 

الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة نجلاء العموري من اللد




كلمات متعلقة

الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, نجلاء, العموري, من, اللد,

تابعونــا

مقتل شاب واصابة اخر في شجار بمدينة ايلات مقتل شاب واصابة اخر في شجار بمدينة ايلات 2019-04-24 | 19:51:49

اسفر شجار في مدينة ايلات مساء اليوم الاربعاء عن مقتل شخص من سكان منطقة النقب...

عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى لليوم الرابع على التوالي عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى لليوم الرابع على التوالي 2019-04-24 | 15:48:52

افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه لليوم الرابع على التوالي استباح عشرات...

روحاني: المفاوضات مع واشنطن ممكنة بشرط رفع الضغوط عن إيران روحاني: المفاوضات مع واشنطن ممكنة بشرط رفع الضغوط عن إيران 2019-04-24 | 15:02:09

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة،...

لندن تستضيف مؤتمرًا حول الفلسطينيين في اسرائيل وقانون القومية اليهودية لندن تستضيف مؤتمرًا حول الفلسطينيين في اسرائيل وقانون القومية اليهودية 2019-04-24 | 14:17:48

بمبادة من منظمة "ميدل ايست مونيتور" (مراقبة قضايا الشرق الأوسط)، وهي منظمة مراقبة...

وفاة رجل من الناصرة متأثراً باصابته جراء حريق في الرينة وفاة رجل من الناصرة متأثراً باصابته جراء حريق في الرينة 2019-04-24 | 11:54:22

توفي في مستشفى رمبام في مدينة حيفا رجل يبلغ من العمر 49 عاماً متأثراً بجراحه...

اعتقال رجلين من طمرة بشبهة حيازة 35 كغم من الهيروين اعتقال رجلين من طمرة بشبهة حيازة 35 كغم من الهيروين 2019-04-24 | 12:38:17

ضمن نشاط لشرطة طمرة لمكافحة المخدرات اعتقلت الشرطة رجلين من المدينة بشبهة حيازة...

مصرع عامل بحادث عمل قرب القدس مصرع عامل بحادث عمل قرب القدس 2019-04-24 | 12:34:42

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 60 عاماً لقي مصرعه بعد...

الناصرة تستعد لاستقبال مظاهرة أول أيار الكبرى يوم السبت الناصرة تستعد لاستقبال مظاهرة أول أيار الكبرى يوم السبت 2019-04-24 | 11:12:36

تتواصل الاستعدادات المكثفة في الناصرة ومنطقتها، لاستقبال مظاهرة الأول من أيار...

رهط:وفاة الحاج سليم ابو مديغم في مكة المكرمة رهط:وفاة الحاج سليم ابو مديغم في مكة المكرمة 2019-04-24 | 10:57:07

توفي في مكة المكرمة الحاج سليم موسى ابو مديغم(ابو شحدة) من سكان مدينة رهط , وذلك بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طارق خطيب كفر كنا هدم بيته مرتين مبلغ تخلوا عني مجلس محلي لجنة شعبية تكاليف الهدم فلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات 13 اصابة رضيعة اصابات خطيرة سيارة حافلة مفرق شوكت حورة الجنوب النقب حادث طرق مروع جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق حادث طرق مروع سيارة خصوصية وحافلة صغيرة صفورية عيلوط مفرق الموفيل حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية طعن رجل فرار . المشتبه حيفا اصابة شاب شرطة بالغة مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com