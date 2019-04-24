الشرطة, تناشد, الجمهور, بالبحث, عن, الشابة, نجلاء, العموري, من, اللد,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تناشد شرطة اسرائيل الجمهور المساعدة في العثور على المفقودة نجلاء العموري البالغة من العمر 19 عامًا من اللد.



مبنى جسمها نحيف، وشعرها مصبوغ ، أحيانًا تعتمر غطاء الرأس (الحجاب)، عيناها غامقة ولكنها تستخدم أيضًا عدسات باللون الأزرق، تتحدث اللغة العربية والعبرية.

يُطلب من أي شخص يعرف أي شيء عنها، الاتصال بمركز الشرطة 100 أو مركز الشرطة في اللد:

08-9782444 ، 08-9782411