تأخير, النوم, 16, دقيقة, فقط, يدمر, يومك, التالي, في, العمل,

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يجهد العديد من الآباء في إقناع أبنائهم المراهقين بعدم تناول الوجبات السريعة،...
استعادت مواطنة إماراتية وعيها بعد 27 عاما من فقدانه، بسبب تعرضها لحادث سير في...
كشفت دراسة حديثة فائدة غير متوقعة للأعمال المنزلية، حتى الخفيفة منها، حيث أنها...
يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة يعاني منها كثير من الناس في وقتنا الحاضر،...
يطل الممثل ومقدم البرامج رامز جلال في شهر رمضان كما جرت العادة ببرنامج مقالب...
نجح أطباء مركز زراعة الأعضاء للبحوث الطبية بموسكو في زراعة كبد ورئتين في وقت واحد...
سجلت الولايات المتحدة 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي بزيادة 13%، فيما...
تساور الكثيرون مخاوف من الإصابة بالخرف عندما يتقدم بهم السن، بخاصة وأن الأعراض...
وجد علماء صينيون أن الفئران الذكور المصابة بالعقم تفتقر إلى "جين إصلاح" مهم...
إذا كنت تشعر بحكة أو سعال أو تدميع في العيون أو إرهاق، فمن المحتمل أن تكون واحدا من...