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عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى لليوم الرابع على التوالي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه لليوم الرابع على التوالي استباح عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في "عيد الفصح اليهودي"، فيما واصلت سلطات الاحتلال ابعاد المقدسيين عن الأقصى.


وافادت المصادر  ان 515 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة قوات الاحتلال الخاصة وافراد من الشرطة.

وتزامنا مع اقتحامات الأقصى، فالمئات من المستوطنين استباحوا القدس القديمة وخاصة منطقة باب الخليل وصولا الى ساحة البراق، لاداء الصلواتالخاصة "بعيد الفصح ".

عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى لليوم الرابع على التوالي




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