العلامة, التجارية, “شياومي”, تصل, الشمال,

في آب / أغسطس الماضي، تم إطلاق المتجر الرئيسي الرسمي الخاص بشياومي في اسرائيل (Mi store)، بمركز ديزنغوف ، لأول مرة. يفتتح في هذه الأيام، المستورد هاميلتون متجرًا رسميًا ثانيًا في اسرائيل. وافتتح الفرع الجديد في المركز التجاري “عوفر الكريون” في كريات بياليك ليخدم كافة سكان الشمال. المتاجر الرسمية في اسرائيل هي جزء من نمط متاجر تتبعه شياومي في أنحاء العالم ومبنية ومصممة حسب معايير الشركة.يمتد المتجر الجديد على 100 متر مربع ويعرض أكثر من 100 من منتجات شياومي الذكية، بينها هواتف ذكية، ساعات ذكية، كاميرات، مكبرات الصوت (سماعات)، دراجات الكوركينت، سماعات الرأس، المكانس الكهربائية الروبوتية والأجهزة المنزلية الذكية. كما تعرض في المتجر اكسسوارات عدة ومنتجات "لايف ستايل" كالحقائب، النظارات الشمسية المضادة للأشعة تحت البنفسجية، وحتى المظلات.تعد شياومي رابع أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم وتملك ثالث أكبر حصة سوقية في فئة الهواتف الذكية في إسرائيل. الشركة متخصصة في تطوير وتسويق الهواتف الذكية والإلكترونيات وهي واحدة من أكبر شركات الإلكترونيات في الصين. من بين منتجات شياومي، أجهزة التلفاز الذكية، كاميرات “اكستريم”، أجهزة تنقية الهواء المنزلية، أساور اللياقة البدنية الذكية، المكانس الكهربائية، نظام المنزل الذكي، المصابيح وغيرها. تحظى العلامة التجارية بشعبية كبيرة في اسرائيل والعالم، ويرجع الفضل في ذلك لمنتجات ذات الأنظمة والبرامج الممتازة وأسعار “القيمة مقابل المال”. عمليًا، تحوّلت كلمة شياومي كلمة مرادفة للهواتف والأجهزة الذكية بأسعار جذابة ودون التنازل عن الجودة. تعتمد شياومي رؤية بحسبها لا يجب أن تدفع أثمانًا باهظة لاقتناء هواتف ومنتجات أخرى بجودة عالية ومن الصف الأول، كما عوّدت العلامات التجارية المنافسة المستهلكين. وضعت شياومي نصب عينيها هدفًا أن تقدّم أفضل منتوج وتتغلب على منافسيها على كافة المستويات، وكذلك السعر، وقد أثبتت ذلك وكسبت قلب المستهلك الاسرائيلي. على سبيل المثال، تحوّلت هواتف شياومي الذكية الأجهزة الأكثر مبيعًا وشعبيةً في صفوف المواطنين في اسرائيل. وقالت مجموعة هاميلتون، مستوردة شياومي في اسرائيل: “كالمستورد الرسمي للعلامة التجارية شياومي في اسرائيل، واثر الطلب الكبيرة على منتجاتنا، يسعدنا أن نفتح متجر شياومي الرسمي الثاني في الشمال، بمجمع الكريون، ليخدم كافة سكان الشمال ومنطقة الكرايوت، كي يتمكنوا من شراء كافة منتجات شياومي في مكان واحد بأسعار ممتازة، قرب المنزل وبمسؤولية كاملة من المستورد الرسمي. أحد أهداف فتحنا متجرًا جديدًا هو إتاحة منتجات العلامة التجارية للزبائن في منطقة الشمال أيضًا وان نمنحهم التجربة المميزة التي تقدمها متاجر شياومي لزئابنها. كما فعلنا حتى اليوم، سنواصل إضافة منتجات جديدة شهريًا وإنعاش متنوّع المنتجات المعروضة للبيع في المتجر، كي يهتم الزبون بزيارة المتجر. سنعلن عمّا قريب عن حملة مبيعات خاصة ونكشف عنها في حفل الافتتاح الرسمي للمتجر”.