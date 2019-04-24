روحاني:, المفاوضات, مع, واشنطن, ممكنة, بشرط, رفع, الضغوط, عن, إيران,

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة، ولكن بشرط رفع الضغوط التي تفرضها واشنطن، وإبداء الاحترام المتبادل.

وقال روحاني ان تعهد السعودية والامارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الايراني يعني مواجهة بلاده. واضاف ان على السعوديين والاماراتيين معرفة انه من المستحيل ايصال صادرات ايران النفطية الى الصفر.