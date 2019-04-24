روحاني:, المفاوضات, مع, واشنطن, ممكنة, بشرط, رفع, الضغوط, عن, إيران,

وقال روحاني ان تعهد السعودية والامارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الايراني يعني مواجهة بلاده. واضاف ان على السعوديين والاماراتيين معرفة انه من المستحيل ايصال صادرات ايران النفطية الى الصفر.
وقال روحاني ان تعهد السعودية والامارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الايراني يعني مواجهة بلاده. واضاف ان على السعوديين والاماراتيين معرفة انه من المستحيل ايصال صادرات ايران النفطية الى الصفر.
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