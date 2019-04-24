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ديبالا يستعين بميسي ورونالدو لتبرير تراجعه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



برر الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حالة التراجع الكبيرة التي شهدها منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري، منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى البيانكونيري في الصيف الماضي.

وقال ديبالا في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلا سيرا": "حياة اللاعبين تشبه لعبة (السفينة الدوارة) في بعض الأيام تكون في أعلى مستوياتك، واليوم التالي قد تكون عديم الفائدة. إيجاد التوازن ليس بالأمر السهل".
وأضاف: "هذا الأمر يحدث للجميع، حتى للنجوم أمثال ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو: برغم ما فعلوا في مسيرتهم، يتعرضون للانتقادات أيضًا".
وتابع ديبالا: "القميص رقم 10؟ عندما عرضه المديرين عليّ، فكرت في الأمر، لكنني لم أتمكن من رفض هذا العرض. بالنسبة لي إنه شرف ومسؤولية، عليّ أن أثبت أنني أستحقه في كل يوم".
وحول وجود رونالدو في يوفنتوس، صرح جوهرة التانجو: "لم يكن أحد يتخيلها، ولا حتى نحن. كنا نعتقد أنه مجرد عنوان رئيسي للصحف، وبالنظر له، كريستيانو فتى بسيط، لديه صورته وشخصيته وطريقته على أرض الملعب، لكن داخل غرفة خلع الملابس يكون مثله مثل الآخرين، يحب المزاح مع الجميع".
وختم ديبالا تصريحاته بالحديث عن سبب اختياره لعالم كرة القدم، فقال: "عندما كنت طفلًا كنت أحاول لعب كرة السلة. في يوم من الأيام كنا نلعب وعندما أتتني الكرة منخفضة بدلًا من أخذها بيدي، ركلتها بالقدم، كانت هذه هي اللحظة التي أدركت فيها أن رياضتي هي كرة القدم". 
ديبالا يستعين بميسي ورونالدو لتبرير تراجعه




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