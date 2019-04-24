لندن, تستضيف, مؤتمرًا, حول, الفلسطينيين, في, اسرائيل, وقانون, القومية, اليهودية,

النائب د. يوسف جبارين الذي يشارك باعمال المؤتمر قال في حديثه عن أهمية المؤتمر: "يهدف المؤتمر الى تسليط الأضواء على مكانة المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل، ويناقش تحديدًا مخاطر قانون القومية اليهودية الذي تم تشريعه العام الأخير، وذلك ضمن السياق السياسي الاوسع لسيطرة اليمين المتطرف وتشريعاته العنصرية.
ويشارك بأعمال المؤتمر الذي يستمر ليوم كامل مجموعة من المتحدثين والأكاديميين والدبلوماسيين الدوليين، ومن الناشطين والسياسيين من العرب الفلسطينيين في اسرائيل ومن اليهود التقدميين.
ويعتبر تنظيم المؤتمر نشاطًا مميزًا على الصعيد الدولي لانه يتمحور في كل اعماله حول حقوق ومكانة المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل وخاصة بعد التشريعات الاخيرة المعادية للفلسطينيين، كما ويأتي المؤتمر بعد الانتخابات البرلمانية التي أفرزت نجاح اليمين المتطرف مرة أخرى.