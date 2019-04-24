لندن, تستضيف, مؤتمرًا, حول, الفلسطينيين, في, اسرائيل, وقانون, القومية, اليهودية,

بمبادة من منظمة "ميدل ايست مونيتور" (مراقبة قضايا الشرق الأوسط)، وهي منظمة مراقبة صحفية مستقلة، يعقد يوم السبت القريب في لندن مؤتمر خاص يتم تخصيصه لمكانة العرب الفلسطينيين في اسرائيل في ظل تشريع قانون القومية، وذلك تحت عنوان: "الحاضرون الغائبون: المواطنون الفلسطينيون في اسرائيل وقانون القومية".

النائب د. يوسف جبارين الذي يشارك باعمال المؤتمر قال في حديثه عن أهمية المؤتمر: "يهدف المؤتمر الى تسليط الأضواء على مكانة المواطنين العرب الفلسطينيين في اسرائيل، ويناقش تحديدًا مخاطر قانون القومية اليهودية الذي تم تشريعه العام الأخير، وذلك ضمن السياق السياسي الاوسع لسيطرة اليمين المتطرف وتشريعاته العنصرية.



كما ويناقش المؤتمر دور المجتمع الفلسطيني في اسرائيل في دعم الجهود المبذولة، محليًا ودوليًا، من اجل نصرة المشروع الوطني الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة كشرط اساسي للسلام في المنطقة".

ويشارك بأعمال المؤتمر الذي يستمر ليوم كامل مجموعة من المتحدثين والأكاديميين والدبلوماسيين الدوليين، ومن الناشطين والسياسيين من العرب الفلسطينيين في اسرائيل ومن اليهود التقدميين.

ويعتبر تنظيم المؤتمر نشاطًا مميزًا على الصعيد الدولي لانه يتمحور في كل اعماله حول حقوق ومكانة المجتمع الفلسطيني داخل اسرائيل وخاصة بعد التشريعات الاخيرة المعادية للفلسطينيين، كما ويأتي المؤتمر بعد الانتخابات البرلمانية التي أفرزت نجاح اليمين المتطرف مرة أخرى.