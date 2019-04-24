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“أبو غالب” ينتقد “باب الحارة 10” والشركة المنتجة له



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم الفنان نزار أبو حجر المعروف بشخصية ” أبو غالب ” في مسلسل ” باب الحارة ” شركة قبنض المالكة لحقوق ملكية الموسم العاشر من المسلسل.

 وأكد في مقطع فيديو من كواليس تصوير ” بقعة ضوء 14 ” أنه لن يشارك في الموسم الحالي من العمل وأنه لا يعترف إلا بشركة ميسلون المنتجة الرسمية لباب الحارة ، مشيراً إلى أنه لا يهتم بالعمل مع شركة ” قبنض ” التي تعدّت على المخرج والمنتج بسام الملا وأخذت منه حقوق ملكية الجزء العاشر ظلماً وعدواناً .
واللافت في الأمر أن النجمة صفاء سلطان التي تواجدت بجانب زميلها أبو حجر ساندته حين انتهائه من الكلام وقالت : ” نعم .. نعم ” .
يذكر ان عباس النوري، صاحب شخصية “ابو عصام”، كان قد هاجم المسلسل بدوره مؤكداً أنه اعتذر بهدوء من المُنْتِج الجديد الذي بات يملك كل حقوقه، وبعد إقصاء بسام الملا عنه بقرار قضائي، معتبراً إلى أن المسلسل «صدّر الكثير من النجوم… بطعمة وبلا طعمة»، حسب تعبيره.
“أبو غالب” ينتقد “باب الحارة 10” والشركة المنتجة له




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