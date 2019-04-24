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طريقة "تكرّه" المراهقين بالوجبات السريعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يجهد العديد من الآباء في إقناع أبنائهم المراهقين بعدم تناول الوجبات السريعة، والتوجه إلى الطعام الصحي بدلا منها، لكن هذه الجهود عادة ما تبوء بالفشل، فعناد المراهقين لا يمكن مجابهته، إلا أن تجارب علمية قد تقدم الحل.

وأعطى باحثون مجموعة من المراهقين يبلغون من العمر 13 عاما، مقالا إخباريا يناقش كيفية تلاعب أصحاب شركات الوجبات السريعة بعقولهم من أجل تحقيق المليارات على حساب جيوبهم وصحتهم.
وكانت المفاجأة "مذهلة"، إذ توقف كثير من هؤلاء المراهقين عن تناول الوجبات السريعة، وتحسنت قائمة خياراتهم من الأطعمة بشكل لافت، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، الاثنين.
وخلصت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "طبيعة سلوك الإنسان"، إلى أن الطرق التقليدية في نصح المراهقين بشأن فوائد الأكل الصحي لم يكن لها أي تأثير، مقارنة مع إطلاعهم على حقائق تتعلق بصناعة الوجبات السريعة.
واستندت الدراسة إلى مراقبة السلوك الغذائي لأكثر من 350 تلميذا، تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما، في إحدى المدارس، على مدار ثلاثة أشهر متواصلة.
طريقة "تكرّه" المراهقين بالوجبات السريعة




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