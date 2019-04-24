الرجوب:, لا, حل, للقضية, الفلسطينية, بدون, دولة, كاملة, السيادة, على, حدود, 67,

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الخطير في اقتحامات المستوطنين للمدن...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان قوات الجيش الاسرائيلي اقتحمت ، مساء اليوم...
كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية اليوم عن ان حركة حماس تجسست قبل حوالي عام على السلطة...
قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيبلغ...
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي: انه لن تجرى مفاوضات سياسية مع...
اقتتحم المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد الفصح...
قررت القوات الاسرائيلية فرض اغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة...
واصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال، منهم خمسة أسرى ضد...
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق"، سمح لـ 200 مسيحي فلسطيني من...
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، أن ممثلي الأسرى توصلوا...