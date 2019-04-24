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الرجوب: لا حل للقضية الفلسطينية بدون دولة كاملة السيادة على حدود 67



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رفض أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير الليلة الماضية من انه يتعين على الفلسطينيين والاسرائيليين تقديم تنازلات صعبة.

وقال الرجوب انه لا يوجد حل بدون دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين حسب المبادرة العربية للسلام. واعتبر الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح اليوم ان الشرعية الدولية هي مرجع لعملية السلام وليس ما قامت به الادارة الامريكية.
الرجوب: لا حل للقضية الفلسطينية بدون دولة كاملة السيادة على حدود 67




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