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النجم المصري صلاح في حفل الـ100 شخصية المؤثرة في العالم



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شارك نجم فريق ليفربول الانجليزي, المصري محمد صلاح في حفل مجلة التايم الامريكية لتكريم أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، بالولايات المتحدة وكان النجم المصري واحداً منهم.يشار الى ان النجم المصري وصل إلى مدينة نيوريورمساء الثلاثاء من أجل حضور الحفل,حيث كان صلاح ضمن 6 شخصيات رياضية انضمت للقائمة.

وقد التقى صلاح خلال الحفل مع العديد من ابناء الجالية المصرية في نيويورك ومع بطلة جيم أوف ثرونز، إميليا كلارك "دينيريس" والفنان المصري رامى مالك.




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