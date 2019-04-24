إدارة, بنك, مركنتيل, في, فرع, صلاح, الدين, تستضيف, العشرات, من, زبائنها, في, مؤتمرها, التقليدي, السنوي,

استضاف شاؤول بابيش، مدير منطقة القدس والجنوب، وفرج أبو قاعود، مدير فرع صلاح الدين المؤتمر السنوي للزبائن التجاريين في فندق "أمباسادور" في المدينة.وقد افتتح السيد أبو قاعود، مدير الفرع، المؤتمر من خلال كلمات ترحيب وشُكر للحضور على مشاركتهم في المؤتمر قائلًا:" تُسعدني رؤية زبائننا الكرام الذين يرافقوننا منذ سنوات طويلة، ونرافقهم في نجاحهم وازدهار أعمالهم. بنك مركنتيل يحتفل هذه السنة بمرور 100 عام على تأسيسه. البنك الذي بدأ طريقه من غرفة صغيرة بهذه المنطقة بالتحديد، ومن هناك تطوّر وتوسّع، واليوم هو منتشر بكل أنحاء البلاد. فرع صلاح الدين هو فرع هام ورائد في البنك على مدار السنين. ونحن بدورنا يهمنا أن نلبي احتياجات زبائننا ونحاول قدر المستطاع أن نقدم لكل زبون الخدمة التي تناسبه تمامًا. كما أننا فخورون في النشاط الاجتماعي-الجماهيري الذي يقوم به البنك والذي يدمج بين نشاطنا المجتمعي والتجاري. هذا الأسبوع اختتمت دورة التربية المالية التي أقمناها لطلاب المدارس وتتكون من 12 لقاءً. حيث نقوم سنويًا بتمرير مثل هذه الدورات لدعم وتطوير جيل المستقبل وذلك لأن بنك مركنتيل يعتبر تطوير التربية والتعليم رافعة لتطوير مجتمعنا".

كما قام السيد شاؤول بابيش، مدير منطقة القدس والجنوب، بإلقاء كلمة تطرّق فيها إلى نشاط البنك التجاري في منطقة القدس، بشكل عام، وبالتركيز على فرع صلاح الدين قال: "يسعدنا أن نقيم مؤتمرات من هذا النوع سنة تلو الأخرى للقاء زبائننا الكرام، لقاءات كهذه تساعد على توطيد العلاقة مع رجال الاعمال، وتُثري جميع الأطراف بالمعرفة والمعلومات، حيث نطرح نقاشات نحاول من خلالها ايجاد حلول عن طريق الخدمات والمنتجات الجديدة وغيرها. كما يتمكّن رجال الأعمال من لقاء بعضهم البعض وتبادل الفرص التجارية، ويسعدنا أن نكون "الوسطاء". أشكركم جميعًا على تعاونكم وحضوركم اليوم وأتمنى لكم الاستفادة من المحاضرات المهنية القيمة".استمتع الحضور بوجبة عشاء فاخرة الى جانب المحاضرات حول موضوع قانون الدفع نقدًا، السايبر وأمن المعلومات. كما قام السيد أسعد طنوس، مندوب شركة مدققي الحسابات BDO بإلقاء محاضرة حول قانون الدفع نقدًا وتأثيره على الزبائن التجاريين. تناولت المحاضرة الأبعاد والأهداف الأساسية لهذا القانون وكيفية تنفيذه في العمليات التجارية الجارية. أما الدكتور تامر سليمان، مُحاضر ومختص بمجال السايبر وأمن المعلومات، فعرض في كلمته تأثير التكنولوجيا على التجارة وركّز على مجال أمن المعلومات. كما تطرق إلى أساليب حماية البيئة التجارية المحوسبة.