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امل كلوني تطالب مجلس الامن بمحاكمة تنظيم داعش بعد اغتصاب فتيات ايزديات



  |   الصنارة نت..تصوير afp   |   اضافة تعليق



دعت المحامية الحقوقية أمل كلوني امس الثلاثاء لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش الارهابي ومن بينهم زوجة ممول التنظيم .


وجاءت دعوة كلوني احتجاجاً على الجرائم التي ارتكبت بحق نساء من الأقلية الأيزيدية في العراق , حيث تمثل كلوني سيدات أيزيديات تم احتجازهن في منزل زوجة ممول التنظيم المدعو "ابو سياف".
وجاء حديث كلوني في جلسة لمجلس الأمن في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك أمس , قائلة: "زوجة ممول التنظيم قامت بسجن النساء في غرفة، وشجعت على ضربهن، ومن ثم وضع مساحيق تجميل على وجوههن لإعدادهن للاغتصاب". 




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