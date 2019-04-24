امل, كلوني, تطالب, مجلس, الامن, بمحاكمة, تنظيم, داعش, بعد, اغتصاب, فتيات, ايزديات,

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كشفت السلطات السريلانكية معلومات جديدة عن المتورطين في تفجيرات كنائس وفنادق...
تنطلق اليوم الجلسات الرسمية لمؤتمر موسكو للأمن الدولي بمشاركة أكثر من ألف شخص من...
افادت صحيفة الحياة اللندنية نقلا عن مصادر مطلعة ان الجانبين القبرصي واليوناني...
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن بلاده مستعدة لثبيت الحدود البحرية...
قال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض يوم الثلاثاء إنه سيتم الكشف بعد انتهاء...
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الثلاثاء، ما قالت إنه نتيجة...
أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "تنظيم "داعش" الارهابي يتبنى هجمات...
أعلنت سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأخيرة جاءت ردا...
ارتفع عدد قتلى زلزال الفلبين اليوم الثلاثاء إلى 11 شخصا، و24 مفقودا، حتى الآن، وفقا...
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إطلاق مبادرة ترمي إلى تجفيف تمويل حزب...