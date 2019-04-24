امل, كلوني, تطالب, مجلس, الامن, بمحاكمة, تنظيم, داعش, بعد, اغتصاب, فتيات, ايزديات,

دعت المحامية الحقوقية أمل كلوني امس الثلاثاء لمحاكمة أعضاء تنظيم داعش الارهابي ومن بينهم زوجة ممول التنظيم .

وجاءت دعوة كلوني احتجاجاً على الجرائم التي ارتكبت بحق نساء من الأقلية الأيزيدية في العراق , حيث تمثل كلوني سيدات أيزيديات تم احتجازهن في منزل زوجة ممول التنظيم المدعو "ابو سياف".وجاء حديث كلوني في جلسة لمجلس الأمن في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك أمس , قائلة: "زوجة ممول التنظيم قامت بسجن النساء في غرفة، وشجعت على ضربهن، ومن ثم وضع مساحيق تجميل على وجوههن لإعدادهن للاغتصاب".