اعتقال, رجلين, من, طمرة, بشبهة, حيازة, 35, كغم, من, الهيروين,

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توفي في مستشفى رمبام في مدينة حيفا رجل يبلغ من العمر 49 عاماً متأثراً بجراحه...
افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 60 عاماً لقي مصرعه بعد...
تتواصل الاستعدادات المكثفة في الناصرة ومنطقتها، لاستقبال مظاهرة الأول من أيار...
توفي في مكة المكرمة الحاج سليم موسى ابو مديغم(ابو شحدة) من سكان مدينة رهط , وذلك بعد...
جاء في بيان صادر عن شرطة الجليل انه خلال نشاط للشرطة بالتعاون مع وزارة الزراعة, تم...
يكون الجو اليوم الاربعاء غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا لطيفا في معظم المناطق حارا...
اقيم في مدرسة "روتمان عيمك يفيه" بالجلبوع" يوم قُطري في موضوع الطلاب الذين يعانون...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان الطواقم الطبية قامت بنقل شابة 19 عاماً من...
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بإطلاق إسم رئيس...
رفضت محكمة العدل العليا ، اليوم الثلاثاء، التماسا تقدمت به حركة النزاهة، ضد قرار...