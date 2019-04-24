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اعتقال رجلين من طمرة بشبهة حيازة 35 كغم من الهيروين



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



ضمن نشاط لشرطة طمرة لمكافحة المخدرات اعتقلت الشرطة رجلين من المدينة بشبهة حيازة كمية كبيرة من الهيروين مساء امس الثلاثاء .


وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة الجليل :"خلال تفتيش الليلة الماضية في طمرة تم العثور على 35 كغم من مخدر الهيروين سعرها يقدر ب50 الف شيقل , وتم اعتقال صاحب المنزل (51 عاماً).

كما واعتقلت الشرطة شخص اخر (50 عاماً) كان متواجد في المكان , الشرطة ستقوم بتقديم المشتبهين لمحكمة الصلح في عكا لتمديد اعتقالهما حتى استكمال التحقيق .
اعتقال رجلين من طمرة بشبهة حيازة 35 كغم من الهيروين




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