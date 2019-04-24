مصرع, عامل, بحادث, عمل, قرب, القدس,

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل يبلغ من العمر 60 عاماً لقي مصرعه بعد ان سقط عليه حسم ثقيل اثناء عمله في المجلس الاقليمي "ماطي يهودا"قرب مدينة القدس ظهر اليوم الاربعاء .

واضاف البيان ان الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة العامل متأثراً بحراحه البالغة .الشرطة وممثلين من وزارة العمل وصلوا للمكان وباشروا التحقيق .