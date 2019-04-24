بمشاركة, المئات:, بنك, هبوعليم, ينظم, احتفالا, بمناسبة, عيد, النبي, شعيب, عليه, السلام,

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استضاف شاؤول بابيش، مدير منطقة القدس والجنوب، وفرج أبو قاعود، مدير فرع صلاح الدين...
تُقدم المعصرة رزمة احتفالية فيها نبيذان من سلسلة Free Run: كبارنيه سوڤينيون ومارلو...
ع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعرض لئومي لزبائنه في المجتمع العربي مجموعة من القروض...
نظّم نادي الولادة، بايبي ستارت التابع للمركز الطبي باده - بوريا، بالتعاون مع...
ماركة الجمال GA-DE تطرح AQUA JOLT مجموعة رطوبة مخصبة بحامض هيالوروني, تجدد مستويات...
نظم بنك هبوعليم لقاء لرجال أعمال من سخنين والمنطقة شارك فيها عشرات رجال الأعمال...
شارك موظفو بنك مركنتيل في يافة الناصرة هذه السنة أيضًا في يوم الأعمال الخيرية في...
شارك المئات من موظفي بنك مركنتيل في رسم بسمة مركنتيل الخضراء من جنوب البلاد حتى...
قدم د. آفي أون، خبير في طب الأطفال، وطال ساديه كون - أخصائية حمية، محاضرة في قسم...
قدم د. آفي أون، خبير في طب الأطفال، وطال ساديه كون - أخصائية حمية، محاضرة في قسم...