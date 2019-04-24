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بمشاركة المئات: بنك هبوعليم ينظم احتفالا بمناسبة عيد النبي شعيب عليه السلام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بمناسبة حلول عيد النبي شعيب عليه السلام لدى الطائفة الدرزية، أقام بنك هبوعليم احتفالا كبيرا، بمشاركة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، السيد أريك بينتو مدير عام بنك هـﭙـوعليم ، رونين شطاين نائب المدير العام، سريت بن نتان مديرة قطاع الخدمات البنكية العامة، ، السيد نبيل توتري مدير فعاليات البنك في المجتمع العربي، نعما كونفينو مديرة منطقة الشمال وحيفا، رؤساء مجالس محلية والمئات من رجال الاعمال، رجال الدين والشخصيات من انحاء البلاد.

قامت بعرافة الحفل، السيدة زمرد عباس، موظفة البنك فرع كفر ياسيف.
السيد أريك بينتو مدير عام البنك، رحب بالمشاركين بتمنيات عيد سعيد وزيارة مقبوله، قائلا” هذا الاحتفال الليلة هو خطوة أخرى في تعزيز العلاقات العميقة بين البنك والطائفة الدرزية، هذه خطوة مهمة أخرى في توسيع نطاق خدمة البنك في المجتمع العربي من خلال نشر وزيادة الفروع والترابط مع الزبائن”.
الشيخ موفق طريف، قدم التهاني للحضور وشكر ادارة البنك على هذا التقليد.
شارك في تقديم التهاني السيد وهيب حبيش رئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية، السيد وسام نبواني رئيس مجلس جولس، السيد احمد دباح رئيس مجلس دير الاسد، الشيخ سمير عاصي والمطران رياح ابو العسل.

هذا وقدم البنك خلال الاحتفال تبرعا بقيمة 150 ألف شيكل لتوزيعها على الطلاب الجامعيين بالتعاون مع جمعية صالح فلاح.

وقد عرض البنك للحضور الموقع الجديد باللغة العربيه، لمركز للنمو المالي التابع لبنك هبوعليم مع محاضرة قصيرة قدمها السيد نبيل ارملي عن " الحضور الديچتالي للمصالح".




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