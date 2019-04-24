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إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إحصائية جديدة تُحرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتضعه ضمن الأسوأ في إيطاليا وباقي الدوريات الأوروبية الكبرى. هذا ما كشف عنه تقرير صحفي، فيما احتفل رونالدو أخيرًا مع جماهير يوفنتوس بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

يمتلك كريستيانو رونالدو مهارات عدة فوق المستطيل الأخضر، فالنجم البرتغالي يجيد المراوغة وتسديد الكرة من مسافات بعيدة، فضلًا عن ضرباته الرأسية المُركزة، التي غيرت في أكثر من مرة نتائج مباريات حاسمة.
وقبل سنوات، اشتهر أحسن لاعب في العالم 5 مرات بتسديد الركلات الحرة، فقد تميز النجم البرتغالي بطريقته الفريدة في قذف الكرة، ووضعها في الشباك بطريقة تجعل أحسن الحراس في العالم يعجزون عن التصدي لها.
بيد أنه في الآونة الأخيرة، تراجعت قدرة كريستيانو رونالدو بشكل كبير على تسجيل الركلات الحرة، ما جرده من واحد من أهم أسلحته على أرضية الملعب، ووضعه بالتالي في وضعيات محرجة نوعًا ما.
وفي هذا الشأن، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن كريستيانو رونالدو ليس فقط هو ثاني أسوأ مُسدد للركلات الحرة في الدوري الإيطالي بل أيضًا في أقوى الدوريات الأوروبية في عالم الساحرة المستديرة (إسبانيا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا وفرنسا).
وأفاد الموقع الإيطالي بأن نجم يوفنتوس احتل المركز الثاني خلف كاميلو كيانو لاعب فريق فروسينوني الإيطالي، وأضاف أن كيانو وكريستيانو عجزا عن تسجيل أي ركلة حرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك رغم محاولاتهما الكثيرة.
من جهة أخرى، لم تشفع أهداف كريستيانو رونالدو في مباراتي الذهاب والإياب أمام أياكس أمستردام في تأهل يوفنتوس إلى الدور المُقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي عجز "البيانكونيري" عن الاستمرار بها هذا الموسم.
يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو (34 عامًا)، فاز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تأمل جماهير "السيدة العجوز" أن يقود النجم البرتغالي الفريق الإيطالي إلى اعتلاء منصة التتويج القارية، والفوز بالكأس "ذات الأذنين" في أقرب وقت ممكن.
إحصائية سلبية تحرج كريستيانو رونالدو




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